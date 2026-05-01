El Súper Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos más llamativos de la lotería en Colombia, gracias a su dinámica única que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales. Esta mezcla entre azar y astrología lo hace especialmente atractivo para quienes buscan un chance diferente, con múltiples formas de ganar y una experiencia más entretenida en cada sorteo.

El Súper Astro Sol hace una pausa este viernes 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo de 2026 no hay resultado del Súper Astro Sol. El juego entra en una pausa programada a causa de la jornada festiva por el Día Mundial del Trabajo. La actividad se reanudará este sábado 2 de mayo de 2026, cuando el sorteo regresará en su horario habitual de las 4:00 p.m., retomando la expectativa de miles de jugadores en todo el país que siguen este popular chance.

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Así se juega el Súper Astro Sol en Colombia

Acércate a cualquier punto Su Red o SuperGiros a nivel nacional y adquiere tu tiquete.

También puedes jugar vía web a través de este enlace: https://superastro.com.co/juega-en-linea/

Juega un número de cuatro (4) cifras y uno de los doce (12) signos zodiacales.

Si quieres incrementar las probabilidades de ganar, puedes realizar tu jugada con un número de cuatro (4) cifras y los doce (12) signos zodiacales.

Puedes participar desde $500 pesos (valor mínimo por tiquete) hasta $10.000 pesos (valor máximo por jugada).

Podrás hacer hasta 4 jugadas por tiquete.

Así se gana con el Súper Astro Sol

Apuesta con un solo signo:

Ganas si aciertas las 4 cifras, las 3 últimas cifras o las 2 últimas cifras en orden de izquierda a derecha, junto con el signo elegido.

Apuesta con todos los signos:

Ganas si aciertas 4 cifras, 3 últimas cifras o 2 últimas cifras en orden de izquierda a derecha con cualquiera de los 12 signos.

Plan de premios del Súper Astro Sol

4 cifras en orden + signo

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Acierto total del número y signo

Paga: 42.000 veces lo apostado

3 últimas cifras en orden + signo

Se falla la primera cifra, pero se aciertan las 3 finales en orden junto al signo

Paga: 1.000 veces lo apostado

2 últimas cifras en orden + signo