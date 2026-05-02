La Lotería de Medellín vuelve a captar la atención de miles de jugadores en Colombia gracias a su impresionante premio mayor de 16.000 millones de pesos, siendo sin discusión una de las loterías que más dinero entrega en el país. Además del acumulado principal, este tradicional sorteo también pondrá en juego 44 atractivos premios secos, razón por la cual muchos participantes ya tienen lista su fracción o billete para no perder la oportunidad.

La Lotería de Medellín no tendrá sorteo este viernes 1 de mayo

La Lotería de Medellín informa a sus jugadores que hoy, viernes 1 de mayo de 2026, no realizará su habitual sorteo nocturno debido a que en Colombia se conmemora el Día Mundial del Trabajo, fecha declarada como jornada festiva nacional.

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Esto significa que por esta semana no habrá extracción ordinaria en la noche del viernes como tradicionalmente ocurre, situación que ha generado expectativa entre quienes siguen de cerca esta reconocida lotería antioqueña.

Según se indicó, el correspondiente Sorteo 4833 de la Lotería de Medellín fue reprogramado y se celebrará de manera excepcional este sábado 2 de mayo de 2026, manteniendo su horario habitual de las 11:00 p.m.

De esta manera, quienes acostumbran participar en este importante sorteo todavía tienen tiempo para adquirir su billete o fracción y entrar en competencia por el multimillonario premio central y los demás incentivos del plan de pagos.

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La modificación únicamente corresponde al ajuste de calendario por el festivo nacional, por lo que la mecánica del juego, el valor del billete, las series y el ambicioso esquema de premios secos continúan sin cambios para esta edición especial.

Revisa AHORA el Plan de premios Sorteo Ordinario de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín mantiene para este sorteo un robusto esquema económico que la convierte en una de las loterías favoritas de Colombia por la gran cantidad de opciones de ganar.

Datos generales del Sorteo 4833

Premio mayor: $16.000 millones

Cantidad de fracciones: 3

Precio de la fracción: $7.000

Precio del billete completo: $21.000

El plan de premios de la Lotería de Medellín está compuesto por un valor global de $42.000 millones, incluyendo no solo el gran premio mayor, sino también decenas de secos, aproximaciones y miles de posibilidades adicionales para los jugadores. Este sorteo cuenta con un total de 500 series, ampliando considerablemente las oportunidades de obtener algún pago.

Plan de premios completo de la Lotería de Medellín

Premio mayor

1 Premio Mayor: $16.000 millones

Premios secos

2 Premios secos: $1.000 millones cada uno

cada uno 2 Premios secos: $500 millones cada uno

cada uno 2 Premios secos: $300 millones cada uno

cada uno 6 Premios secos: $50 millones cada uno

cada uno 7 Premios secos: $20 millones cada uno

cada uno 16 Premios secos: $10 millones cada uno

Aproximaciones con serie

Tres últimas cifras del mayor con serie 9 premios: $35 millones cada uno

Tres últimas cifras del mayor con serie (segunda categoría) 78 premios: $35.000 cada uno

Dos últimas cifras del mayor con serie 90 premios: $6 millones cada uno

Dos últimas cifras del mayor con serie (segunda categoría) 90 premios: $6.000 cada uno

Última cifra del mayor con serie 801 premios: $354.697 cada uno

Serie del mayor 4.999 premios: $35.000 cada uno



Aproximaciones sin serie

Mayor sin serie 48 premios: $4.500.000 cada uno

Tres primeras cifras del mayor sin serie 4.481 premios: $45.217 cada uno

Tres últimas cifras del mayor sin serie 4.481 premios: $45.217 cada uno

Dos primeras cifras del mayor sin serie 44.910 premios: $36.145 cada uno

Dos últimas cifras del mayor sin serie 44.910 premios: $36.145 cada uno

Última cifra del mayor sin serie 444.600 premios: $25.301 cada uno



Secos sin serie