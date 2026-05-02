Viernes 1 de mayo en Colombia y ya está la atención puesta en el resultado sorteo Astro Luna, uno de los momentos más esperados de la noche para quienes jugaron con su número y su signo zodiacal. Si hiciste tu jugada para este día, aquí podrás revisar rápidamente la combinación ganadora y saber si la suerte estuvo de tu lado.

El Súper Astro Luna se ha convertido en parte del cierre del día para miles de jugadores. Su formato, que mezcla cuatro cifras con un signo del zodiaco, le da un toque diferente frente a otros juegos de chance y hace que cada resultado tenga algo especial. Por eso, apenas termina la transmisión oficial, la búsqueda del resultado se vuelve inmediata.

ADVERTISEMENT

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 1 de mayo

Aquí encontrarás la combinación ganadora del viernes 1 de mayo para verificar tu jugada en segundos y confirmar si tu número y tu signo coincidieron con los elegidos en esta jornada.

Número Ganador: 3165

Quinta Balota: Piscis

Cómo se define el signo zodiacal ganador en el Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal no se elige aparte ni depende de ningún patrón: hace parte del mismo sorteo en vivo. Primero se conocen las cuatro cifras ganadoras y luego se extrae una balota adicional que define el signo zodiacal del día. Ese momento es clave, porque completa la combinación oficial y tiene el mismo peso que el número para determinar a los ganadores.

Todo se realiza en tiempo real, con supervisión y equipos certificados, lo que garantiza que el proceso sea transparente y sin interferencias. Cada signo participa con las mismas probabilidades, sin ventajas ni repeticiones planeadas. Así, Aries, Leo, Virgo o cualquier otro signo pueden salir en cualquier sorteo, bajo las mismas condiciones.

ADVERTISEMENT

Cómo eligen sus números los jugadores del Súper Astro Luna

Para muchos, elegir el número y el signo es parte importante del juego. Hay quienes se basan en fechas especiales, números que se repiten en su vida o recuerdos personales, mientras que otros simplemente siguen una corazonada o eligen al azar.

Con el signo zodiacal pasa algo parecido. Algunos siempre juegan con el suyo, otros eligen el de alguien cercano o el que sienten que les trae suerte. También hay quienes cambian en cada sorteo o revisan resultados anteriores como referencia, aunque saben que cada juego es independiente. Al final, cada quien tiene su estilo, pero lo clave es disfrutar la experiencia y jugar con responsabilidad.