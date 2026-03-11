La cuota de alimentos en Colombia es un mecanismo legal para garantizar el bienestar de los hijos y de las personas que dependen económicamente de otro familiar. A través de este proceso se busca asegurar que los menores reciban los recursos necesarios para cubrir aspectos esenciales como alimentación, salud, educación, vivienda, vestuario y recreación.

Este trámite está respaldado por el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y puede adelantarse mediante conciliación o, si no hay acuerdo entre las partes, a través de un proceso ante autoridades competentes. Conocer cómo solicitar la cuota de alimentos en Colombia y qué documentos se necesitan es clave para iniciar correctamente el procedimiento y proteger los derechos de los beneficiarios.

Qué es la cuota de alimentos en Colombia y qué cubre

La cuota de alimentos es una obligación legal que busca garantizar el sustento de los hijos y de otras personas que dependen económicamente de un familiar. En Colombia, este concepto no se limita únicamente al suministro de comida.

La legislación establece que los “alimentos” abarcan todos los gastos necesarios para el desarrollo integral del beneficiario. Esto incluye alimentación, educación, servicios de salud, vivienda, transporte, vestuario y actividades de recreación, entre otros aspectos fundamentales para el bienestar de los menores.

La obligación de aportar a estos gastos recae principalmente en los padres, quienes deben contribuir según su capacidad económica. Sin embargo, en ciertos casos también puede aplicarse a otras relaciones familiares cuando existe dependencia económica.

Quiénes pueden solicitar la cuota de alimentos en Colombia

El proceso de solicitud de cuota alimentaria en Colombia puede ser iniciado por varias personas o representantes que busquen proteger los derechos de un menor o de alguien que no puede mantenerse por sí mismo.

De acuerdo con las orientaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pueden iniciar el trámite:

Los padres del menor

Representantes legales

Familiares cercanos

Guardadores o personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente

Mujeres en estado de embarazo

Este último caso es importante, ya que permite iniciar el proceso incluso antes del nacimiento del bebé, con el fin de asegurar su sostenimiento desde el periodo de gestación.

Cómo solicitar la cuota de alimentos en Colombia

El procedimiento para solicitar la cuota de alimentos en Colombia sigue una serie de etapas que buscan, en primer lugar, lograr un acuerdo entre las partes. Solo cuando no se alcanza una conciliación se recurre a una decisión judicial.

Intentar una conciliación entre las partes

El primer paso recomendado es intentar un acuerdo amistoso entre los padres o responsables. Este acuerdo puede formalizarse mediante conciliación ante entidades autorizadas.

En Colombia, la conciliación puede realizarse en lugares como:

Comisarías de familia

Centros de conciliación

Notarías

Defensorías del ICBF

Si las partes llegan a un acuerdo sobre el valor de la cuota alimentaria, este se deja por escrito y adquiere validez legal, lo que evita iniciar un proceso judicial.

Iniciar un proceso legal si no hay acuerdo

Cuando no se logra una conciliación, el siguiente paso es acudir ante una autoridad competente para iniciar una acción formal. En este caso, se puede presentar el caso ante:

Un defensor de familia

Un juez de familia

Un notario

Una comisaría de familia

La autoridad expedirá una constancia que demuestra que no fue posible llegar a un acuerdo. A partir de este momento se puede iniciar el proceso legal para que se determine el monto de la cuota. Si el demandado es notificado correctamente pero no se presenta a la audiencia, la autoridad puede fijar una cuota provisional de alimentos de manera unilateral. Además, el informe del proceso puede ser remitido a un juez de familia si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Documentos para solicitar la cuota de alimentos en Colombia

Para iniciar el trámite formal de cuota alimentaria en Colombia, es importante reunir una serie de documentos que permitan demostrar la relación entre las partes y las necesidades del beneficiario.

Los documentos que normalmente se solicitan son:

Original y copia del documento de identidad de las partes

Registro civil de nacimiento de los hijos

Registro civil de matrimonio o documento que demuestre la relación entre los padres, si aplica

Tarjeta de identidad para menores mayores de 7 años

Dirección y teléfono del demandado para efectos de notificación

Pruebas sobre la capacidad económica del demandado

Evidencia de los gastos y necesidades del menor

Constancia de conciliación en la que se indique que no hubo acuerdo

Estos documentos permiten sustentar el caso y facilitar que la autoridad competente analice la situación económica de las partes involucradas. No obstante, la normativa establece que la falta de alguno de estos documentos no puede impedir que una persona reciba la atención inicial. El objetivo del sistema es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Cómo se determina el valor de la cuota alimentaria en Colombia

Una duda frecuente sobre la cuota de alimentos en Colombia es cuánto dinero debe pagarse mensualmente. A diferencia de otros procesos legales, la ley no fija una tarifa o porcentaje único para todos los casos.

El valor de la cuota alimentaria se determina teniendo en cuenta dos factores principales:

Las necesidades del beneficiario

La capacidad económica de quien debe pagar

Esto significa que cada caso se analiza de manera individual. La autoridad competente evalúa aspectos como los ingresos del demandado, sus responsabilidades económicas y los gastos necesarios para el bienestar del menor.

El objetivo es lograr un equilibrio entre las necesidades del beneficiario y la capacidad de pago del obligado. En algunos casos, la cuota puede incluir gastos ordinarios y extraordinarios, y también puede ajustarse con el tiempo si cambian las condiciones económicas o las necesidades del menor.