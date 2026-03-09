Renovar la licencia de conducción en Colombia no es un trámite automático. Aunque muchos conductores creen que basta con acudir a un organismo de tránsito y pagar el valor correspondiente, la normativa vigente establece una serie de verificaciones obligatorias que deben cumplirse antes de aprobar la actualización del documento. Si alguno de estos requisitos falla, el sistema impide continuar con el proceso.

En 2026, los controles se mantienen estrictos, especialmente para ciertos grupos como los mayores de 65 años. Las autoridades verifican en línea el cumplimiento de condiciones médicas, administrativas y legales a través del Registro Único Nacional de Tránsito. Cuando el sistema detecta inconsistencias, la renovación es rechazada hasta que el conductor subsane la situación.

Cómo funciona la validación para renovar la licencia de conducción

La renovación de la licencia depende de la verificación de varios requisitos en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Este registro centraliza la información de los conductores y permite a las autoridades confirmar si cumplen con las condiciones exigidas por la ley.

El proceso no avanza si el sistema encuentra bloqueos activos. Entre las causas más comunes están los resultados médicos desfavorables, multas pendientes, sanciones vigentes o información desactualizada. En estos casos, el conductor no podrá renovar la licencia hasta resolver el inconveniente.

Conductores que obtienen resultado “No apto” en exámenes médicos

Uno de los principales motivos por los cuales una persona no puede renovar la licencia de conducción es obtener un resultado “No apto” en los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Estas evaluaciones son realizadas por profesionales certificados en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). El objetivo es determinar si el conductor conserva las condiciones mínimas para manejar de forma segura.

Si el resultado es negativo, el trámite se bloquea automáticamente. El conductor no podrá renovar la licencia hasta que cumpla nuevamente con los estándares exigidos por la normativa vigente.

El requisito clave para mayores de 65 años en su renovación de la licencia de conducción

Los conductores mayores de 65 años deben prestar especial atención a los requisitos médicos. Aunque en Colombia no existe un límite máximo de edad para renovar la licencia, sí se exige una verificación más rigurosa de las condiciones físicas y mentales.

Para renovar, deben presentar un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC autorizado. Este documento debe quedar registrado correctamente en el sistema del RUNT. Si el certificado no aparece cargado o se encuentra vencido, la renovación será denegada.

Las directrices que regulan estas evaluaciones están establecidas en la Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte, donde se definen los criterios que deben evaluar los centros autorizados, como visión, audición, coordinación y capacidades cognitivas.

Multas pendientes y sanciones activas que bloquean la renovación

Otro grupo de conductores que no puede renovar la licencia es aquel que tiene multas pendientes o sanciones activas registradas en el RUNT. El sistema bloquea automáticamente el trámite si existen infracciones sin pagar.

En estos casos, el conductor deberá ponerse al día antes de iniciar nuevamente el proceso. Si existe un acuerdo de pago vigente debidamente registrado, el sistema puede permitir la renovación, siempre que no haya otras inconsistencias. No resolver comparendos pendientes es una de las razones más frecuentes por las que se rechaza la actualización del documento.

Información desactualizada en el RUNT

La renovación también puede ser negada cuando el conductor no ha actualizado su información en el sistema. Esto incluye datos como dirección, categoría de licencia y registros biométricos.

Si la información no coincide con los registros oficiales o presenta inconsistencias, el trámite se suspende hasta que el ciudadano actualice correctamente sus datos ante el organismo correspondiente.

Mantener la información al día en el RUNT es fundamental para evitar bloqueos innecesarios durante el proceso de renovación.

Certificado médico vencido o no registrado

El certificado médico exigido para renovar la licencia tiene una vigencia máxima de seis meses. Si el conductor realiza los exámenes pero no completa el trámite dentro de ese plazo, deberá repetir las pruebas para continuar.

Además, no basta con presentar el documento físico. El resultado debe estar cargado correctamente en el sistema del RUNT. Si el certificado no aparece registrado, la autoridad de tránsito no podrá aprobar la renovación. Este es un punto crítico, ya que muchos trámites se retrasan por errores en el registro digital del examen médico.

Otros requisitos que pueden impedir la renovación de la licencia de conducción

Antes de aprobar la renovación, las autoridades verifican:

Inscripción activa en el RUNT.

Presentación del documento de identidad válido.

Ausencia de sanciones que impliquen suspensión del derecho a conducir.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el sistema impedirá avanzar en el proceso.

Por qué es importante revisar los requisitos antes de iniciar el trámite

En 2026, la renovación de la licencia de conducción en Colombia depende de un proceso completamente validado por sistemas digitales. No cumplir con los requisitos médicos, tener multas pendientes o presentar información desactualizada puede impedir la actualización del documento.

Revisar con anticipación el estado en el RUNT, verificar que el certificado médico esté vigente y confirmar que no existan sanciones activas permite evitar bloqueos y retrasos en el trámite.