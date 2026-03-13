Obtener una visa para ingresar, permanecer o establecerse en Colombia es un proceso que se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El sistema actual permite que extranjeros presenten su solicitud en línea, carguen los documentos requeridos y reciban la visa electrónica en su correo electrónico una vez sea aprobada.

Aunque el proceso se desarrolla en línea, en algunos casos la autoridad migratoria puede exigir la impresión de una etiqueta para estamparla en el pasaporte. Expicamos qué se necesita para sacar una visa en Colombia en 2026 y cómo es el proceso completo de solicitud.

Quiénes necesitan visa para ingresar a Colombia

Antes de iniciar el trámite, es fundamental verificar si la nacionalidad del solicitante requiere visa para ingresar al país. Colombia tiene acuerdos migratorios con varios Estados que permiten el ingreso sin visa para estancias cortas. Esta información se encuentra en la sección oficial de la Cancillería denominada “Necesito una visa, requisitos”.

Allí se especifica qué nacionalidades necesitan visa dependiendo del motivo del viaje, como turismo, trabajo, estudio o residencia. Revisar esta información es el primer paso para saber si se debe iniciar una solicitud formal o si basta con cumplir los requisitos migratorios al momento de ingresar al país.

Requisitos generales para solicitar una visa en Colombia

Existen requisitos básicos que deben cumplir todos los extranjeros que deseen solicitar una visa colombiana, sin importar el tipo o categoría.

Los principales requisitos generales son:

Pasaporte o documento de viaje válido con vigencia mínima de seis meses al momento de la solicitud.

Pasaporte en buen estado y con hojas libres disponibles.

Formulario de solicitud de visa diligenciado en línea en el portal oficial de la Cancillería.

Fotografía digital reciente en formato JPG, fondo blanco y tamaño máximo de 300 kb.

Copia digital de la página principal del pasaporte donde aparecen los datos personales.

Si el solicitante se encuentra en Colombia con estatus migratorio regular, también deberá aportar la copia del sello más reciente de entrada al país o el permiso de ingreso otorgado por Migración Colombia.

Cómo diligenciar el formulario de solicitud de visa en línea

El proceso para solicitar visa en Colombia se realiza a través del formulario electrónico disponible en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este formulario el solicitante debe ingresar su información personal, datos del viaje y tipo de visa que desea solicitar. También se debe seleccionar la oficina que gestionará la solicitud.

Las opciones dependen del lugar donde se encuentre el solicitante:

Si está fuera de Colombia, debe elegir el consulado colombiano más cercano a su lugar de residencia o al país donde tenga permiso de permanencia.

Si se encuentra en Colombia con situación migratoria regular, debe seleccionar la opción “Oficina en Bogotá”.

Una vez diligenciado el formulario, el sistema permite cargar los documentos requeridos en la plataforma SITAC.

Documentos que se deben adjuntar en la plataforma SITAC

La solicitud de visa exige adjuntar los documentos digitalizados que respalden la información presentada en el formulario. Los documentos deben cargarse en formato PDF y cumplir con condiciones específicas. Por ejemplo, aquellos documentos diferentes al pasaporte deben tener fecha de expedición no mayor a tres meses antes de la solicitud.

Además, cualquier documento emitido fuera de Colombia debe contar con apostilla o legalización. Si el documento está en un idioma diferente al español, también deberá presentarse con traducción oficial al castellano. La presentación de documentos ilegibles, alterados o incompletos puede provocar la inadmisión o negación de la solicitud de visa.

Pago del estudio de la visa y costos del trámite

El trámite de visa en Colombia incluye dos etapas de pago. La primera corresponde al estudio de la solicitud. Una vez completado el formulario y cargados los documentos, la plataforma genera un número de referencia para realizar el pago de esta tasa.

Este pago debe realizarse dentro de los diez días calendario siguientes. Si no se efectúa dentro de ese plazo, la solicitud se considera desistida y el trámite se da por terminado automáticamente. Es importante tener en cuenta que el pago por el estudio de la visa no es reembolsable y no garantiza la aprobación del documento.

Tiempo de respuesta de la solicitud de visa en Colombia

Después de realizar el pago del estudio, la solicitud entra en proceso de evaluación por parte de la Autoridad de Visas e Inmigración. La Cancillería puede tardar hasta treinta días calendario en emitir un pronunciamiento sobre la solicitud. Sin embargo, este plazo puede extenderse si se requieren verificaciones adicionales o consultas con otras entidades.

Durante este proceso, la autoridad puede revisar antecedentes judiciales en bases de datos nacionales o internacionales, o solicitar certificados adicionales del país de origen o residencia del solicitante.

Posibles decisiones sobre la solicitud de visa

Una vez evaluada la solicitud, la Autoridad de Visas e Inmigración puede tomar varias decisiones. Las principales son:

Autorizar la expedición de la visa

Solicitar información o documentos adicionales

Inadmitir la solicitud

Negar la visa

Si la autoridad requiere información adicional, el solicitante tendrá hasta diez días calendario para enviar los documentos solicitados a través de la plataforma SITAC. Es importante tener en cuenta que estos documentos deben cargarse en la plataforma y no enviarse por correo electrónico.

Qué hacer si la visa es aprobada

Cuando la visa es aprobada, el solicitante deberá realizar el pago correspondiente a la expedición del documento. Este pago debe hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación. Si no se realiza dentro de ese plazo, se entiende que el solicitante desistió del trámite.

Después de efectuar el pago, la Cancillería tiene hasta diez días hábiles para emitir la visa electrónica y enviarla al correo registrado en la solicitud. Si la visa contiene errores en los datos, el titular podrá solicitar su corrección dentro de los quince días calendario posteriores a su expedición.

Requisitos para solicitar visa en Colombia para menores de edad

Cuando la solicitud de visa corresponde a un menor de edad o a una persona con discapacidad que no pueda actuar por sí misma, se deben presentar documentos adicionales. Entre los principales requisitos se encuentran:

Documento que acredite la identidad de los padres o tutores legales.

Registro civil o acta de nacimiento del menor.

Documento que demuestre la patria potestad, tutoría o curaduría cuando aplique.

Solicitud escrita firmada por los padres o representantes legales.

También se debe identificar quién será responsable del cuidado del menor en Colombia. Si esa persona no es uno de los padres o el tutor legal, deberá presentar una comunicación escrita aceptando esa responsabilidad.

Recomendaciones para evitar errores al solicitar una visa en Colombia

Uno de los aspectos más importantes del trámite es verificar que toda la información del formulario sea correcta. Cualquier inconsistencia puede causar la inadmisión o negación de la solicitud.n También es clave revisar con frecuencia el correo electrónico registrado en la solicitud, ya que allí se recibirán las notificaciones sobre el estado del trámite o posibles requerimientos de información adicional.

Finalmente, es importante recordar que presentar una solicitud de visa no otorga estatus migratorio regular en Colombia. Por lo tanto, quienes se encuentren en el país deben asegurarse de mantener un permiso de permanencia vigente mientras se analiza su solicitud.