Las oportunidades de becas universitarias completas en Colombia se convierten en una alternativa clave para quienes buscan continuar sus estudios después del bachillerato sin enfrentar los altos costos de matrícula.

En ese contexto, Ecopetrol abrió una nueva convocatoria nacional de su programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, con el que otorgará 100 becas completas para estudiar en universidades del país en 2026. La iniciativa está dirigida a jóvenes con excelencia académica que además demuestren compromiso con sus comunidades y aportes a la convivencia y la construcción de paz.

El programa cumple 40 años impulsando la movilidad social a través de la educación, consolidándose como uno de los proyectos educativos más importantes en Colombia para facilitar el acceso equitativo a la universidad.

Qué son las becas Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez

Las becas Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez forman parte de la estrategia de inversión social de la compañía para apoyar el acceso a la educación superior en Colombia. Este programa está diseñado para reconocer a estudiantes que se destacan por su rendimiento académico y por su liderazgo en procesos sociales dentro de sus comunidades.

La iniciativa busca impulsar a jóvenes con talento y compromiso para que puedan continuar su formación profesional en universidades acreditadas. A lo largo de su historia, el programa ha permitido que estudiantes provenientes de distintos territorios del país, incluyendo zonas rurales y regiones con menos oportunidades educativas, puedan ingresar a la universidad y desarrollar proyectos de vida a partir de la educación.

Cuántas becas universitarias ofrece Ecopetrol en 2026

Para la convocatoria correspondiente a 2026, Ecopetrol anunció la entrega de 100 becas universitarias completas, dirigidas a jóvenes que hayan terminado sus estudios de bachillerato en instituciones educativas públicas.

La convocatoria es de carácter nacional, lo que significa que estudiantes de cualquier región del país pueden participar, siempre que cumplan con las condiciones académicas y los requisitos establecidos por el programa. El objetivo es identificar a estudiantes con alto potencial académico y compromiso social que puedan convertirse en profesionales capaces de generar impacto positivo en sus territorios.

Qué cubre la beca universitaria de Ecopetrol

Uno de los aspectos más atractivos de este programa es que la beca cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria durante toda la carrera, siempre que el estudiante mantenga las condiciones académicas exigidas. La beca se puede utilizar en universidades acreditadas en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, lo que garantiza estándares educativos de alto nivel.

Además de la matrícula, el programa incluye apoyos económicos semestrales que buscan facilitar la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Estos apoyos pueden cubrir gastos como:

Transporte

Alimentación

Alojamiento, cuando el estudiante debe trasladarse fuera de su municipio de origen

Otro componente importante es el acompañamiento académico y psicosocial permanente, que ayuda a los becarios durante su proceso universitario para garantizar que puedan culminar exitosamente sus estudios.

Requisitos para aplicar a las becas de Ecopetrol 2026

Los jóvenes interesados en participar en la convocatoria deben cumplir con una serie de requisitos académicos y administrativos definidos por el programa. Uno de los principales criterios es haber obtenido al menos 250 puntos en la Prueba Saber 11 presentada en 2025.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Haber finalizado el bachillerato en una institución educativa pública

Cumplir con las condiciones académicas establecidas por el programa

Presentar un ensayo en el que expliquen sus motivaciones para acceder a la beca

Este ensayo es una parte importante del proceso de evaluación, ya que permite conocer las aspiraciones del aspirante, su proyecto de vida y el impacto que espera generar en su comunidad a partir de su formación universitaria.

Plazo de inscripción para las becas Ecopetrol 2026

La convocatoria nacional para las becas del programa Bachilleres Ecopetrol estará abierta hasta el 1 de abril de 2026 a las 4:00 p. m. Durante este periodo, los aspirantes deben completar el proceso de inscripción y cargar la documentación requerida a través del portal oficial del programa. En la página web también se encuentran los detalles sobre el proceso de selección, los requisitos completos y la información necesaria para realizar la postulación.

Historia del programa de becas de Ecopetrol

El programa Bachilleres Ecopetrol fue creado en 1986 con el propósito de abrir oportunidades educativas a jóvenes con excelencia académica en Colombia. Desde entonces, la iniciativa se ha consolidado como uno de los programas de becas más importantes del país, promoviendo el acceso equitativo a la educación superior.

A lo largo de casi cuatro décadas, más de 1.900 estudiantes han sido beneficiados, muchos de los cuales hoy se desempeñan como profesionales y líderes en sectores productivos, científicos, sociales y culturales.

Actualmente, 389 becarios continúan su formación en más de 70 universidades públicas y privadas en Colombia, lo que demuestra el alcance y el impacto del programa en el sistema educativo nacional. La apertura de la convocatoria 2026 reafirma la apuesta de Ecopetrol por la educación como una herramienta para transformar territorios, ampliar oportunidades para los jóvenes y contribuir al desarrollo sostenible del país.