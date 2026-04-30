El estadio City Ground se prepara para una apasionante semifinal de ida de la Europa League, que garantiza la presencia de un equipo inglés en el duelo por el título. Aston Villa llega con el cartel de favorito para quedarse con el trofeo, mientras que Nottingham Forest necesita hacerse fuerte en casa y lograr una ventaja ante su afición para definir la eliminatoria en Birmingham.

Nottingham Forest vs Aston Villa: TV EN VIVO y señales Online

Horario:

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Reino Unido / Portugal: 20:00 horas

20:00 horas España / Alemania / Italia: 21:00 horas

21:00 horas Argentina / Uruguay / Brasil / Paraguay: 16:00 horas

16:00 horas Chile / Bolivia / Venezuela / EE.UU (ET): 15:00 horas

15:00 horas Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas México / Centroamérica: 13:00 horas

Transmisiones:

Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium España: M+ Liga de Campeones 2, 3 y HDR

M+ Liga de Campeones 2, 3 y HDR Estados Unidos: Paramount+, DAZN, TUDN, CBSSN, UniMas y Fubo Sports

Nottingham Forest, entre la permanencia y la gloria europea

El Nottingham Forest encara este tramo final de temporada con una doble misión: asegurar la permanencia en la Premier League y seguir soñando en Europa. A pesar de su posición en liga, ha construido una campaña continental sólida, eliminando a rivales como Porto, Fenerbahçe y Midtjylland para meterse en semifinales.

Bajo la conducción de Vítor Pereira, el equipo ha hecho del City Ground una verdadera fortaleza, un factor que será determinante en este primer duelo. La ilusión es clara: dar el golpe en casa y viajar con ventaja a la vuelta.

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Aston Villa, favorito con peso europeo

El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, llega con un recorrido más consistente y con la experiencia de un técnico especialista en esta competición. El conjunto inglés ha sido uno de los más sólidos del torneo, con una racha destacada en Europa y eliminatorias resueltas con autoridad.

Además, su presente en la liga local lo respalda, ocupando puestos de clasificación a competiciones internacionales y mostrando una estructura competitiva que lo convierte en uno de los grandes candidatos al título.

Jugadores a seguir en un duelo de alto voltaje

El partido promete intensidad y momentos decisivos en ambas áreas. En el conjunto local, Igor Jesus aparece como una de las cartas ofensivas más peligrosas, mientras que en la visita, nombres como Ollie Watkins y el arquero Emiliano Martínez pueden inclinar la balanza en momentos clave.

Se espera un encuentro equilibrado, con dos equipos que llegan en buen momento y que ya se conocen tras su reciente empate en liga.

Así llegan Nottingham Forest y Aston Villa

El Forest arriba con confianza tras una racha positiva, incluyendo victorias contundentes en sus últimos compromisos. Por su parte, Aston Villa mantiene un rendimiento competitivo, aunque con algunos altibajos recientes que no empañan su candidatura.

Todo está servido para una semifinal vibrante, con historia, presente y un boleto a la gran final en juego.