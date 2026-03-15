La Premier League continúa su calendario con un duelo clave en la Jornada 30. Liverpool recibe a Tottenham Hotspur en Anfield, en un partido que enfrenta a un equipo que pelea por puestos europeos contra otro que lucha por alejarse de la zona de descenso.

El encuentro se jugará el domingo 15 de marzo y contará con transmisión internacional en televisión y plataformas digitales. Acá están todos los detalles sobre dónde ver Liverpool vs Tottenham en vivo, los horarios por país, las posibles alineaciones y el presente de ambos equipos en la Premier League.

¿A qué hora es Liverpool vs Tottenham? Horarios por país

El partido correspondiente a la Jornada 30 se disputará en los siguientes horarios:

España: 19:30

19:30 Colombia: 11:30

11:30 Inglaterra: 18:30

18:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina: 13:30

13:30 Chile: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Estados Unidos (PT): 08:30

Estos horarios corresponden al inicio oficial del encuentro y pueden variar ligeramente según la programación previa de cada señal.

Dónde ver Liverpool vs Tottenham en TV y online este domingo

La transmisión del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

España: DAZN (Movistar M71, M60 y Orange 115).

(Movistar M71, M60 y Orange 115). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. México: FOX ONE .

. Estados Unidos: NBCSN y Peacock .

y . Inglaterra: Sky Sports.

Las plataformas digitales permiten seguir el compromiso en vivo desde dispositivos móviles, computadores o Smart TV, dependiendo de la disponibilidad regional.

El estadio del partido entre Liverpool y Tottenham: Anfield

El partido se disputará en Anfield, en la ciudad de Liverpool. El estadio tiene capacidad para más de 61.000 espectadores y es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo. Anfield suele ser un factor determinante para el conjunto local, especialmente en compromisos decisivos como este.

Cómo llegan Liverpool y Tottenham en la Premier League

Liverpool ocupa la sexta posición en la tabla con 48 puntos en 30 partidos. El equipo dirigido por Arne Slot viene de perder en su visita a Wolverhampton (2-1), resultado que frenó su aspiración de acercarse a los puestos de Champions League. Ahora necesita recuperar terreno en casa para no perder contacto con la parte alta.

Tottenham atraviesa una situación mucho más delicada. Se ubica en la casilla 16 con 29 puntos, muy cerca de la zona de descenso. El equipo dirigido por Igor Tudor perdió sus cinco partidos más recientes y no gana desde hace doce jornadas. La presión es máxima y sumar en Anfield sería un golpe anímico importante en la recta final de la temporada.

Probables alineaciones de Liverpool vs Tottenham

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Radu Dragusin, Djed Spence; Archie Gray, Pape Sarr; Mathys Tel, Xavi Simons, Richarlison; Dominic Solanke. DT: Igor Tudor.

Se espera un partido con Liverpool intentando dominar la posesión y presionar alto, mientras Tottenham buscará sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios al contragolpe.

Ficha del partido Liverpool vs Tottenham

Competencia: Premier League – Jornada 30

Fecha: Domingo 15 de marzo

Hora: 19:30 (España) | 11:30 (Colombia)

Estadio: Anfield, Liverpool

Capacidad: Más de 61.000 espectadores

Situación en la tabla:

Liverpool: 6° con 48 puntos en 30 partidos

Tottenham: 16° con 29 puntos en 30 partidos.