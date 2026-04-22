Manchester City visita a Burnley FC este miércoles 22 de abril por la jornada 34 de la Premier League en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato. Tras vencer al Arsenal FC, los de Pep Guardiola quedaron a solo tres puntos de la cima y, con un partido pendiente, dependen de sí mismos para recuperar el liderato después de seis meses.

El envión anímico es evidente. El City llega segundo, pero con la sensación de tener el control de la carrera por el título. Ganar en Turf Moor no solo sería sumar tres puntos más: sería un golpe directo en la lucha por la Premier League.

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Burnley FC vs Manchester City: Canales de Televisión y Plataformas Streaming HOY EN VIVO

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Burnley, al borde del abismo

Burnley FC marcha anteúltimo con 20 puntos, muy lejos de la zona de salvación. Con apenas cinco fechas por jugarse, necesita un cierre casi perfecto para mantener la categoría. Una nueva derrota lo dejaría al borde del descenso.

La urgencia lo obliga a asumir riesgos. El empate sirve de poco, por lo que se espera un equipo que no se encierre del todo. Sin embargo, ese escenario puede ser ideal para un rival como el City, que castiga cada espacio.

El equipo de Scott Parker llega además con múltiples bajas: Josh Cullen, Zeki Amdouni, Hannibal Mejbri, Jordan Beyer y Connor Roberts están descartados. Axel Tuanzebe será evaluado hasta último momento.

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En lo táctico, el técnico analiza una línea de cinco defensores para contener mejor los ataques rivales, mientras que Zian Flemming seguirá como referencia ofensiva.

Manchester City, ritmo de campeón

Del otro lado, Manchester City atraviesa un momento ideal. Su capacidad para generar situaciones y resolver partidos lo convierte en el equipo más fiable del tramo final.

Incluso con algunas dudas físicas, el nivel colectivo se mantiene alto. Rodri podría descansar por precaución, mientras que Josko Gvardiol sigue fuera y Rúben Dias es duda. Aun así, la estructura del equipo no cambia.

La ofensiva sigue liderada por Erling Haaland, acompañado por extremos veloces y desequilibrantes que pueden marcar la diferencia ante una defensa frágil.

Un partido condicionado por la necesidad

El contexto es claro: el Burnley juega por su supervivencia y el City por el título. Esa diferencia de objetivos suele traducirse en escenarios abiertos, donde el equipo con mayor jerarquía termina imponiéndose.

Si el local arriesga, el visitante tendrá espacios. Y ahí, el City suele ser letal.

Burnley FC vs Manchester City: alineaciones probables

Burnley FC (4-2-3-1):

Martin Dúbravka; Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; James Ward-Prowse, Florentino Luis; Marcus Edwards, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony; Zian Flemming.

Entrenador: Scott Parker

Manchester City (4-2-3-1):

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Nico González, Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Entrenador: Pep Guardiola