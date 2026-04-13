La Premier League presenta uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol inglés en la Jornada 32. Manchester United recibe a Leeds United en Old Trafford, en un partido con historia, rivalidad y puntos clave en disputa.

El encuentro se jugará el lunes 13 de abril y tendrá transmisión internacional en distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Dónde ver Manchester United vs Leeds en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

España: DAZN , Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV).

, (dial 7) y M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV). Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium de manera online.

de manera online. México: FOX ONE y Fox+ .

y . Estados Unidos: USA Network , Universo y TeleXitos .

, y . Inglaterra: Sky Sports.

Las plataformas digitales permiten seguir el encuentro en vivo desde dispositivos móviles, Smart TV o computadores según la región.

¿A qué hora es Manchester United vs Leeds? Horarios por país

El partido correspondiente a la Jornada 32 se disputará en los siguientes horarios:

España: 21:00

21:00 Colombia: 14:00

14:00 Inglaterra: 20:00

20:00 México (CDMX): 13:00

13:00 Argentina: 16:00

16:00 Chile: 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 14:00

14:00 Estados Unidos (PT): 11:00

El estadio del partido de Manchester United este lunes: Old Trafford

El clásico se disputará en Old Trafford, en Manchester, con capacidad para más de 74.000 espectadores. Es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial y suele ofrecer un ambiente imponente en partidos de alta rivalidad.

Cómo llegan Manchester United y Leeds a la Jornada 32 de la Premier League

Manchester United ocupa la tercera posición en la tabla con 55 puntos en 31 partidos. El equipo dirigido por Michael Carrick ganó tres de sus últimos cinco encuentros y mantiene aspiraciones de asegurar un lugar en competiciones europeas. La regularidad reciente lo mantiene firme en la parte alta.

Leeds, por su parte, está en el puesto 15 con 33 unidades. El conjunto dirigido por Daniel Farke no gana desde hace seis jornadas y necesita sumar para alejarse definitivamente de la zona baja. Un resultado positivo en Old Trafford sería clave para recuperar confianza.

Probables alineaciones de Manchester United vs Leeds

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. DT: Michael Carrick.

Leeds United: Karl Darlow; Sebastiaan Bornauw, Pascal Struijk, Jaka Bijol; Jayden Bogle, Brenden Aaronson, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, James Justin; Lukas Nmecha y Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Ficha del partido Manchester United vs Leeds United

Competencia: Premier League – Jornada 32

Fecha: Lunes 13 de abril

Hora: 21:00 (España) | 14:00 (Colombia)

Estadio: Old Trafford, Manchester

Capacidad: Más de 74.000 espectadores.

Situación en la tabla:

Manchester United: 3° con 55 puntos en 31 partidos

Leeds United: 15° con 33 puntos en 31 partidos.