El Chelsea FC llega golpeado a este tramo de la temporada tras una serie de resultados que marcaron su camino reciente. La salida de Enzo Maresca, la eliminación en Champions ante el PSG y el adiós en la Carabao Cup frente al Arsenal dejaron huella en un equipo que hoy es sexto y siente la presión directa de sus perseguidores en la lucha por puestos europeos.

Del otro lado, el Manchester United presenta una realidad distinta. Bajo el mando de Michael Carrick, los ‘Red Devils’ han encontrado mayor estabilidad y se ubican en la tercera posición, metidos de lleno en la pelea por los cupos de Champions. El contexto es otro respecto al cruce de septiembre de 2025, y ahora el equipo llega con una estructura más sólida.

Chelsea FC vs Manchester United: Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

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Chelsea recupera piezas clave en un momento exigente

El equipo dirigido por Liam Rosenior recibe una noticia positiva con el regreso de Enzo Fernández. El mediocampista vuelve a la convocatoria tras cumplir una sanción interna y se perfila como una alternativa importante en el mediocampo.

“Enzo se ha reintegrado, ha entrenado muy bien y está disponible. El grupo ha respondido de forma fantástica”, aseguró el entrenador, dejando claro que el ambiente interno está bajo control.

En defensa, Levi Colwill avanza en su recuperación y sumará minutos con el equipo sub-21 antes de volver al primer equipo. La idea es no apresurar su regreso. Por su parte, Trevoh Chalobah será evaluado hasta último momento, mientras que Reece James continúa fuera.

El calendario tampoco da respiro: el Chelsea afronta una semana cargada con duelos ante el Brighton & Hove Albion y una semifinal de FA Cup frente al Leeds United, lo que obliga a gestionar cuidadosamente las cargas físicas.

Manchester United, con bajas pero en buena dinámica

El United también tendrá que hacer ajustes importantes, especialmente en defensa. Lisandro Martínez está suspendido tras su expulsión ante Leeds, decisión que generó molestia en el cuerpo técnico.

“No estuvimos de acuerdo. Fue bastante evidente cómo me sentí después del partido”, comentó Carrick.

A esta baja se suma la de Harry Maguire, también sancionado, lo que abre la puerta para que el joven Ayden Heaven tenga protagonismo en la zaga.

En cuanto a lesionados, Matthijs de Ligt y Patrick Dorgu siguen en recuperación, mientras que Kobbie Mainoo será evaluado antes del partido. A pesar de estas ausencias, el equipo mantiene una línea competitiva sólida.

“Es un lugar difícil para jugar. Nos hemos preparado bien y queremos seguir construyendo desde lo que hicimos”, afirmó Carrick, destacando la importancia del duelo.

Un choque directo por Europa

Más allá de los nombres y las bajas, el partido enfrenta a dos equipos con objetivos claros en la Premier League. El Chelsea necesita sumar para sostener su lugar en competiciones europeas, mientras que el Manchester United busca consolidarse en zona de Champions.

La exigencia es máxima y cada detalle puede marcar la diferencia en un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Chelsea vs Manchester United: probables alineaciones

Chelsea FC (4-2-3-1):

Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao; Joao Pedro

Entrenador: Liam Rosenior

Manchester United (4-2-3-1):

Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, Luke Shaw; Manuel Ugarte, Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Benjamin Sesko

Entrenador: Michael Carrick