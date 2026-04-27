Con la clasificación a la próxima Champions League en la mira, el Manchester United recibirá este lunes 27 de abril al Brentford FC en el cierre de la jornada 34 de la Premier League. El equipo de Michael Carrick marcha tercero con 58 puntos, igualado con Aston Villa y Liverpool, pero con un partido menos. Ganar en Old Trafford lo dejaría en solitario en el podio y muy cerca de asegurar su cupo continental.

Manchester United vs Brentford: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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Un partido más abierto de lo esperado

El contexto sugiere un duelo dinámico. El Manchester United ha mejorado en ataque, pero ha mostrado fragilidad defensiva en casa, recibiendo goles en sus últimos encuentros. Del otro lado, el Brentford FC no necesita demasiado volumen para generar peligro y sabe castigar errores.

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Si el partido entra en ese ida y vuelta, puede incomodar al local. Sin embargo, la diferencia aparece en la capacidad de resolución: el United tiene más variantes en los últimos metros y futbolistas capaces de definir en momentos clave.

Bajas y regresos que marcan la previa

En el Manchester United todavía hay ausencias importantes. Lisandro Martínez sigue sancionado, mientras que Matthijs de Ligt está fuera por problemas físicos. También preocupa la condición de Leny Yoro, aunque no sería grave.

La buena noticia es el regreso de Harry Maguire, quien apunta a volver al once titular. Además, Amad Diallo gana terreno tras sus últimas actuaciones.

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Brentford sueña con dar el golpe

El Brentford FC llega noveno con 48 puntos y con la ilusión de meterse en puestos europeos. Un triunfo en Old Trafford lo impulsaría hasta la sexta posición, lo que elevaría el valor del resultado.

No obstante, el equipo de Keith Andrews afronta varias bajas sensibles, especialmente en el mediocampo. Vitaly Janelt y Jordan Henderson están descartados, al igual que Rico Henry. También siguen fuera Fábio Carvalho y Josh Dasilva.

A pesar de ello, el equipo mantiene una estructura clara, con Mikkel Damsgaard y Mathias Jensen liderando el juego, y con Igor Thiago como principal referencia ofensiva.

Claves de un duelo que puede definir mucho

El partido se perfila como uno de esos encuentros donde los detalles marcan la diferencia. El Manchester United tiene la obligación y la calidad para imponerse, pero el Brentford FC ya ha demostrado que puede competir y complicar a cualquiera.

En juego no solo están tres puntos, sino una buena parte del destino europeo de ambos equipos.

Manchester United vs Brentford: posibles alineaciones

Manchester United (4-2-3-1):

Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Entrenador: Michael Carrick

Brentford (4-2-3-1):

Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

Entrenador: Keith Andrews