La Premier League 2025-26 continúa este sábado 27 de septiembre con un duelo de alto voltaje: Crystal Palace vs Liverpool, válido por la sexta jornada del campeonato inglés. Los de Arne Slot quieren mantener su racha de victorias en un escenario históricamente complicado, mientras que los Eagles de Oliver Glasner sueñan con igualar un récord histórico de invictos.

El encuentro se jugará en Selhurst Park, Londres, desde las 16:00 en España y las 09:00 en Colombia, con más de 25 mil espectadores en las gradas. Será un choque entre dos equipos que atraviesan un gran momento y que se juegan más que tres puntos en la clasificación.

Dónde ver Crystal Palace vs Liverpool en TV y online

El partido podrá seguirse en vivo a través de distintas señales internacionales:

España : DAZN (TV y streaming).

: DAZN (TV y streaming). Colombia y resto de Sudamérica : Disney Plus (online).

: Disney Plus (online). México : TNT.

: TNT. Estados Unidos : Peacock.

: Peacock. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

De esta manera, los aficionados de todo el mundo tendrán múltiples opciones para no perderse uno de los duelos más atractivos del fin de semana en la Premier League.

Horarios del partido Crystal Palace vs Liverpool en distintos países

Además de España y Colombia, el choque se podrá ver en diferentes países con estos horarios confirmados:

Argentina: 11:00 horas

Chile: 11:00 horas

Perú: 09:00 horas

México: 08:00 horas

Estados Unidos (Este): 10:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 07:00 horas

Reino Unido: 15:00 horas

Portugal: 15:00 horas

Francia: 16:00 horas

Italia: 16:00 horas

Alemania: 16:00 horas

Probables alineaciones de Crystal Palace y Liverpool

Los entrenadores Oliver Glasner y Arne Slot dispondrán de sus mejores piezas para un duelo clave en la jornada.

Crystal Palace: Dean Henderson; Daniel Muñoz, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Adam Wharton, Jéfferson Lerma, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Daichi Kamada; Jean-Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.

Liverpool: Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Así llegan los equipos al partido de la Premier League

El Liverpool aterriza en Londres con el objetivo de extender su racha triunfal. Los Reds suman siete victorias consecutivas desde la derrota en penaltis ante el propio Palace en la Community Shield. En su último compromiso, necesitaron una remontada sobre el final para imponerse al Southampton, confirmando que atraviesan un gran momento competitivo.

Por su parte, el Crystal Palace llega invicto en sus últimos 17 partidos oficiales, una marca impresionante que intentará extender frente a su afición. Si evita la derrota ante Liverpool, igualará un récord histórico del club londinense. Sin embargo, los antecedentes en Selhurst Park no son alentadores: han perdido 10 de sus últimos 11 partidos como locales contra los Reds, una estadística que buscarán romper en esta jornada.

Un choque decisivo en la Premier League

El duelo entre Crystal Palace y Liverpool no solo enfrenta a dos equipos en gran estado de forma, también mide la solidez de proyectos que han sorprendido en este inicio de temporada. Con Salah y Van Dijk como líderes del Liverpool, y Kamada junto a Mateta en el Palace, el partido promete ritmo, intensidad y goles en uno de los estadios más tradicionales de Londres.