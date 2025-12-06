La Jornada 15 de la Premier League 2025-26 abre con un duelo de alto voltaje entre dos equipos que luchan en la parte alta: Aston Villa vs Arsenal, un choque que promete intensidad, ritmo y protagonismo ofensivo. El partido se disputará este sábado 6 de diciembre, desde las 13:30 en España y 07:30 en Colombia, en el mítico Villa Park, hogar del conjunto de Birmingham.

Arsenal llega como líder sólido, aunque con una racha reciente de resultados que abre interrogantes. Aston Villa, dirigido por Unai Emery, vive uno de sus mejores momentos de la temporada y se aferra a la fortaleza en casa para cerrar el año en zona de Champions. Todo está servido para un duelo imperdible de Premier.

Premier League: dónde ver Aston Villa vs Arsenal en TV y online

Dependiendo del país, estas son las señales oficiales para disfrutar del encuentro:

España: DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar (Movistar+).

(Movistar+). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ PREMIUM (online).

(TV) y (online). México: FOX ONE y Caliente TV.

Estados Unidos: TELEMUNDO, NBC Sports App y USA Network.

Inglaterra: Sky Sports.

Detalles del partido: Aston Villa vs Arsenal

Competencia: Premier League – Jornada 15

Estadio: Villa Park (Birmingham)

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Hora: 13:30 en España | 07:30 en Colombia

Transmisión TV: DAZN, ESPN, FOX ONE, Telemundo

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM, NBC Sports App, Caliente TV

Estadio del partidazo de la Premier League: Villa Park

El compromiso se jugará en Villa Park, uno de los estadios más tradicionales de Inglaterra, con capacidad para 42.000 espectadores. Suele ser un escenario complicado para cualquier visitante y será clave en la energía del Aston Villa, que se ha hecho fuerte como local esta temporada.

Horario del partido, país por país

España: 13:30

13:30 Colombia – Perú – Ecuador: 07:30

07:30 México (CDMX): 06:30

06:30 Argentina – Chile – Uruguay – Paraguay: 09:30

09:30 Venezuela – Bolivia: 08:30

08:30 Estados Unidos: 07:30 ET | 04:30 PT

07:30 ET | 04:30 PT Reino Unido: 12:30

12:30 Alemania – Francia – Italia: 13:30

Probables alineaciones del partido entre Aston Villa y Arsenal

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Arsenal: David Raya; Ben White, Jurrien Timber, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres y Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Así llegan Aston Villa y Arsenal al partido

El equipo de Mikel Arteta llega a Villa Park como primer lugar de la tabla, con 33 puntos en 14 jornadas. Se mantiene como el equipo más regular en defensa y uno de los que mejor gestiona el ritmo de los partidos. No pierde hace 11 partidos y consiguió una victoria clave frente a Brentford que reforzó la moral del grupo.

Aston Villa, por su parte, es tercero en la tabla, con 27 puntos. Llega con 4 victorias consecutivas en la Premier; se ha hecho muy fuerte como local y Villa Park se ha convertido en un fortín. El equipo destaca por su presión alta, su capacidad de recuperación y el excelente momento de Ollie Watkins, figura ofensiva del proyecto Emery. Este duelo representa una prueba importante para validar su candidatura a los primeros puestos.