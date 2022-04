Los grupos de las selecciones sudamericanas en el Mundial de Catar

Se definió el rumbo de la selecciones sudamericanas que estarán en el Mundial de Catar 2022 y se conocieron los grupos y rivales que tendrán.

Cuatro fueron las selecciones sudamericanas que lograron clasificar al Mundial de Catar directamente y se espera por el destino de Perú en el repechaje que se jugará en el mes de junio.

Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo fueron Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador en su respectivo orden; las dos primeras fueron cabezas de grupo y se ubicaron en el bombo 1.

El destino de las selecciones sudamericanas

Grupo A

Catar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo H

Portugal

Ghana

Corea del Sur

Uruguay

Primera fecha de equipos Sudamericanos

Argentina vs. Arabia Saudita 22 de noviembre,

Brasil vs. Serbia 24 de noviembre.

Uruguay vs. Corea del Sur : 24 de noviembre.

Catar vs. Ecuador: 21 de noviembre. Posiblemente el partido se juegue a las 5:00 a.m.

De llegar a clasificar Perú estaría en el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez.