Queiroz: sin clasificación a Catar 2022 ¿y despedida de Egipto? Ojo al mensaje

Intentó llegar a Catar 2022 con la Selección Colombia y con la de Egipto. No lo logró y ahora Carlos Queiroz vuelve a quedar libre, quizá esperando un nuevo reto.

Luego del éxito que tuvo con Irán llegando a dos Copas del Mundo, el DT con pasos por Real Madrid y Manchester United intentó alcanzar su quinta clasificación a Mundiales con otras selecciones. Aceptó el reto de dirigir a Colombia en la Conmebol, pero solo estuvo durante 4 juegos de la Eliminatoria. Entonces pasó a África para hacerse cargo de un Egipto a la que llevó hasta la última fase. Ahí cayó con Senegal.

Luego de la caída por penaltis ante Senegal en el último partido de la Eliminatoria en África, el DT recurrió a sus redes sociales para despedirse del seleccionado en el que estuvo poco menos de un año. Su contrato se hizo con el objetivo de llegar a Catar 2022. Si lo lograba, se extendería. Al no hacerlo, termina. Así que de momento lo que sucede es que Carlos Queiroz no seguirá al frente de Egipto. Por eso su publicación:

“El sueño ha terminado. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero hoy no fue suficiente.Desde el fondo de mi corazón mi gratitud a la Federación de Egipto por este honor de entrenar a la Selección Nacional. A todos mis jugadores y mi staff, mi reconocimiento y humilde agradecimiento. Siempre estarán en mi corazón. (…)

Fue un privilegio para mí trabajar y ser ayudado por profesionales tan dedicados y capaces, además de maravillosos amigos. Sin ustedes nada sería posible para mí en mi vida. Estoy muy orgulloso de ustedes, muchachos. Mis mejores deseos y enorme gratitud a todos los fans egipcios”.

To the future

CQ

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022