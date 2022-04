Calendario del Mundial de Catar 2022

Quedaron definidos los grupos del Mundial de Catar 2022 y así será el calendario completo de cada grupo desde el 21 de noviembre.

Las diferentes fases se jugarán en varios horarios en los ocho estadios dispuestos para ser las sedes de los partidos en los que las selecciones buscarán clasificar a los octavos de final.

La FIFA ya destinó cuándo se jugarán los partidos y las fechas en las que se disputarán las diferentes fases:

Fase de grupos: Lunes 21 de noviembre al viernes 2 de diciembre.

Octavos de final: Sábado 3 de diciembre al martes 6.

Cuartos de final: Viernes 9 de diciembre y el sábado 10.

Semifinal: Martes 13 de diciembre y el miércoles 14.

Tercer puesto: Sábado 17 de diciembre.

Final: Domingo 18 de diciembre.

+Mundial de Catar 2022: horarios de los partidos

Calendario de los grupos del Mundial de Catar 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos

Fecha 1:

Catar vs. Ecuador (Lunes 21 de noviembre; hora 5:00 a.m., Colombia)

Senegal vs. Paises Bajos (Lunes 21 de noviembre)

Fecha 2:

Catar vs, Senegal (Viernes 25 de noviembre)

Ecuador vs. Países Bajos (Viernes 25 de noviembre)

Fecha 3:

Catar vs, Países Bajos (Martes 29 de noviembre)

Ecuador vs. Senegal (Martes 29 de noviembre)

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, ganador repesca Gales/Ucrania-Escocia

Fecha 1:

Inglaterra vs. Irán (Lunes 21 de noviembre)

Estados Unidos vs. Repechaje Europeo

Fecha 2:

Inglaterra vs. Estados Unidos (Viernes 25 de noviembre)

Irán vs. Repechaje europeo (Viernes 25 de noviembre)

Fecha 3:

Inglaterra vs. Repechaje europeo (Martes 29 de noviembre)

Irán vs. Estados Unidos (Martes 29 de noviembre)

+Los grupos de las selecciones sudamericanas en el Mundial de Catar

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia

Fecha 1:

Argentina vs. Emiratos Arabia Saudita (22 de noviembre)

México vs. Polonia (22 de noviembre)

Fecha 2:

Argentina vs. México (26 de noviembre)

Arabia Saudita vs. Polonia (26 de noviembre)

Fecha 3:

Argentina vs. Polonia (Miércoles 30 de noviembre)

Arabia Saudita vs. México (Miércoles 30 de noviembre)

Grupo D: Francia, ganador repesca Australia/Emiratos Árabes-Perú, Dinamarca, Túnez

Fecha 1:

Francia vs. Conmebol-Repechaje entre sudamérica y AFC (Martes 22 de noviembre)

Dinamarca vs. Túnez (Martes 22 de noviembre)

Fecha 2:

Francia vs. Dinamarca (26 de noviembre)

Repechaje entre sudamérica y AFC vs. Túnez (26 de noviembre)

Fecha 3:

Francia vs. Túnez (Miércoles 30 de noviembre)

Repechaje entre sudamérica y AFC vs. Dinamarca (Miércoles 30 de noviembre)

Grupo E: España, ganador repesca Nueva Zelanda-Costa Rica, Alemania, Japón

Fecha 1:

España vs. Nueva Zelanda-Costa Rica (Miércoles 23 de noviembre)

Alemania vs. Japón (Miércoles 23 de noviembre)

Fecha 2:

España vs. Alemania (Domingo 27 de noviembre)

Nueva Zelanda-Costa Rica vs. Japón (Domingo 27 de noviembre)

Fecha 3:

España vs. Japón (Jueves 1 de diciembre)

Nueva Zelanda-Costa Rica (Jueves 1 de diciembre)

+Los ocho estadios en los que se jugará el Mundial de Catar 2022

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia

Fecha 1:

Bélgica vs. Canadá (Miércoles 23 de noviembre)

Marruecos vs. Croacia (Miércoles 23 de noviembre)

Fecha 2:

Bélgica vs. Marruecos (Domingo 27 de noviembre)

Canadá vs. Croacia (Domingo 27 de noviembre)

Fecha 3:

Bélgica vs. Croacia (Jueves 1 de diciembre)

Canadá vs. Marruecos (Jueves 1 de diciembre)

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún

Fecha 1:

Brasil vs. Serbia (Jueves 24 de noviembre)

Suiza vs. Camerún (Jueves 24 de noviembre)

Fecha 2:

Brasil vs. Suiza (Lunes 28 de noviembre)

Serbia vs. Camerún (Lunes 28 de noviembre)

Fecha 3:

Brasil vs. Camerún (Viernes 2 de diciembre)

Serbia vs. Suiza (Viernes 2 de diciembre)

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Fecha 1:

Portugal vs. Ghana (Jueves 24 de noviembre)

Uruguay vs. Corea del Sur (Jueves 24 de noviembre)

Fecha 2:

Portugal vs. Uruguay (Lunes 28 de noviembre)

Ghana vs. Corea del Sur (Lunes 28 de noviembre)

Fecha 3:

Portugal vs. Corea del Sur (Viernes 2 de diciembre)

Ghana vs. Uruguay (Viernes 2 de diciembre)