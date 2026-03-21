El 20 de marzo, el sorteo de la Lotería de Medellín vuelve a convertirse en uno de esos momentos de pausa en la semana, con un premio mayor de 16 mil millones de pesos que inevitablemente despierta la imaginación de miles de jugadores.

Porque todos lo hemos pensado alguna vez: ¿qué pasaría si justo hoy aparece un golpe de suerte así? Un premio de ese tamaño puede significar empezar de nuevo, cumplir un sueño guardado o simplemente tener más tranquilidad para lo que viene. Por eso cada sorteo se vive con esa mezcla de expectativa y curiosidad que aparece cuando las balotas empiezan a girar.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 20 de Marzo 2026

En este artículo puedes consultar el resultado de la Lotería de Medellín del 20 de marzo, con el número ganador del premio mayor y el detalle de los premios secos entregados.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 20 de Marzo se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Si jugaste, este es el momento de revisar tu número; y si no, al menos puedes ver cómo terminó otra noche en la que miles de personas estuvieron pendientes de una sola cosa: que la suerte coincidiera con su combinación.

Los viernes en Colombia se viven con la Lotería de Medellín

Los viernes tienen algo especial: es el momento de cerrar la semana… y también de probar suerte. Con la Lotería de Medellín, la idea es simple: si no juegas, no entras en la jugada. Cada sorteo abre miles de posibilidades, con un premio mayor de 16 mil millones de pesos y una lista de secos que amplía las opciones para que más personas puedan celebrar.

Un billete puede parecer pequeño, pero representa una oportunidad enorme. En cuestión de minutos, un número puede cambiar planes, abrir proyectos o darle un giro total al año. Si vas a intentarlo, hazlo con una de las loterías que más paga y que más confianza ha construido en el país. La Lotería de Medellín pone la emoción sobre la mesa; el siguiente paso lo decides tú.