Rodrigo Contreras volvió a ser protagonista con Millonarios en la Liga BetPlay 2026. El delantero argentino abrió el marcador en la victoria del equipo albiazul sobre Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín, firmando su sexto gol con la camiseta del club desde su llegada en esta temporada.

Sin embargo, su celebración podría traer consecuencias disciplinarias. Tras anotar el primer tanto del partido, el atacante celebró frente a los aficionados de la tribuna occidental quitándose la camiseta, una acción que está tipificada como infracción dentro del reglamento disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano. Por esa razón, el goleador de Millonarios podría recibir una multa económica considerable en los próximos días.

El gol de Rodrigo Contreras que abrió el triunfo de Millonarios

El partido ante Cúcuta Deportivo dejó otro momento destacado en la temporada del delantero argentino. Contreras apareció a los 57 minutos para romper el empate y darle ventaja al equipo dirigido por Fabián Bustos. La jugada comenzó con un pase de Rodrigo Ureña hacia el área rival. El delantero recibió el balón de espaldas al arco, lo controló con el pecho y ejecutó una maniobra técnica que sorprendió a todos en el estadio.

En una sola acción se dio media vuelta y remató de zurda sin dejar caer la pelota. El disparo salió con potencia y precisión, superando la reacción del arquero Juan David Ramírez. Fue una definición de gran calidad que levantó al público en El Campín y que confirmó el excelente momento que vive el delantero en el ataque de Millonarios.

El festejo de Rodrigo Contreras que podría generarle una sanción

Tras marcar el gol, Contreras corrió hacia la tribuna occidental para celebrar con la hinchada albiazul. En medio de la emoción del momento, el delantero se quitó la camiseta mientras celebraba frente a los aficionados. Ese gesto, que es común en celebraciones futbolísticas alrededor del mundo, tiene consecuencias reglamentarias en el fútbol colombiano.

El Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol establece que quitarse la camiseta durante la celebración de un gol es una conducta sancionable. Por lo general, la acción implica una amonestación en el partido y posteriormente una multa económica. En el caso del delantero de Millonarios, el árbitro registró la situación y lo amonestó, algo que abre la puerta a la sanción disciplinaria que será evaluada por la Dimayor.

El antecedente reciente en la Liga BetPlay

Un caso similar ocurrió recientemente en el fútbol colombiano. El atacante Juan David Valencia, del equipo Internacional de Bogotá, protagonizó una situación comparable durante un partido ante Deportivo Cali. También celebró su gol quitándose la camiseta, lo que derivó en una sanción económica aplicada bajo el Artículo 69 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

La multa impuesta fue de $ 17.509.050 pesos colombianos, una cifra significativa que refleja la severidad de la norma. Debido a que la conducta de Rodrigo Contreras es exactamente la misma, todo indica que el delantero de Millonarios recibiría una sanción económica similar.

El artículo del reglamento que explica la multa

La sanción está contemplada en el Artículo 69 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. Este apartado regula las conductas antideportivas y establece las sanciones aplicables para ciertas celebraciones consideradas inapropiadas dentro del reglamento. Puntualmente dice:

Artículo 69. Levantarse o despojarse de la camiseta en el momento de celebrar un gol. Al jugador que en el momento de celebrar un gol se levante la camiseta o se despoje de la misma será sancionado con diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción.

Aunque la situación suele ser interpretada como una expresión de emoción por parte del jugador, el reglamento establece que debe ser castigada con sanción económica. Por ese motivo, la Dimayor suele aplicar multas similares cada vez que se presenta una situación de este tipo en los partidos de la Liga BetPlay.

Cuándo se confirmaría la sanción para Rodrigo Contreras

La posible multa contra Rodrigo Contreras aún no ha sido oficializada. La decisión debe ser incluida en una resolución disciplinaria emitida por la Dimayor, organismo encargado de administrar la Liga BetPlay. Estas resoluciones suelen publicarse durante la semana posterior a cada jornada del campeonato, cuando el Comité Disciplinario analiza los reportes arbitrales y los incidentes registrados en los partidos.

Si el caso sigue el mismo procedimiento que el antecedente reciente del torneo, el delantero de Millonarios podría recibir una multa cercana a los 17 millones de pesos colombianos.

Rodrigo Contreras y su gran momento en Millonarios

Más allá de la posible sanción económica, el momento deportivo del delantero argentino sigue siendo uno de los puntos más destacados del equipo albiazul. Con su gol ante Cúcuta Deportivo, Contreras alcanzó 6 anotaciones en 9 partidos disputados con Millonarios. Además, venía de marcar un doblete ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por la Conmebol Sudamericana.

Ese rendimiento lo ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del ataque del equipo dirigido por Fabián Bustos y en uno de los fichajes más acertados del fútbol colombiano en la temporada 2026. El delantero continúa sumando goles y actuaciones destacadas, aunque su celebración en el Campín podría costarle una sanción económica considerable en las resoluciones disciplinarias que publicará la Dimayor en los próximos días.