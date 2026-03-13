El técnico Pablo Repetto aprovechó los días sin competencia oficial para ajustar detalles en Independiente Santa Fe, equipo que volverá a la acción este sábado cuando reciba a Alianza FC por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El conjunto cardenal llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos y mejorar su posición en la tabla. El entrenador uruguayo, consciente de las críticas por el rendimiento reciente del equipo, hizo una autocrítica sobre el momento que vive el plantel y explicó que este periodo de trabajo fue clave para intentar corregir varios aspectos del funcionamiento colectivo.

Días de trabajo para ajustar el funcionamiento

Durante el receso competitivo, el cuerpo técnico se concentró en revisar los puntos que han generado dificultades en el rendimiento del equipo.

Repetto reconoció que aún existen detalles por mejorar, aunque aseguró que el trabajo realizado en los entrenamientos dejó sensaciones positivas de cara al compromiso del fin de semana.

“Trabajamos en todo lo que hay por mejorar, estamos mejor y pensando en el partido del sábado”, afirmó el entrenador, quien dejó claro que el enfoque inmediato del grupo está en volver a sumar en el campeonato.

Para Independiente Santa Fe, el duelo ante Alianza FC adquiere una importancia especial debido a la necesidad de acercarse a los puestos de clasificación.

“Tenemos que ganar tres puntos ya que serán muy importantes para las aspiraciones que tenemos de entrar a los ocho”, señaló el técnico uruguayo.

Los refuerzos que ya están listos para debutar

Uno de los puntos que más interés genera en el entorno cardenal es la posible aparición de los nuevos refuerzos en el equipo titular o dentro de la convocatoria.

Según explicó el propio entrenador, varios de ellos ya están disponibles y han respondido bien en los entrenamientos.

“Maximiliano Lovera y Jáder Obrian han trabajado muy bien, están todos a la orden y van a debutar en cualquier momento”, explicó Repetto, quien también cuenta con la disponibilidad del lateral Mateo Puerta para el compromiso del sábado en Estadio El Campín.

El técnico dejó abierta la puerta a posibles ajustes tanto en nombres como en características dentro de la formación titular.

“Sí, puede haber algún cambio, de características y de jugadores, por lo que a mí me gusta; ahora tuvimos un tiempo mayor de preparación. Somos locales y por la necesidad que tenemos. Quizá puede haber algún cambio, pero todavía no tengo 100% lo que planteemos el sábado”.

Un presente que exige reacción inmediata

El panorama actual en la Liga BetPlay obliga a Independiente Santa Fe a reaccionar rápidamente. El equipo capitalino ocupa actualmente la decimocuarta posición con 10 puntos, producto de:

2 victorias

4 empates

3 derrotas

Además, el conjunto cardenal registra 10 goles a favor y 12 en contra, cifras que reflejan las dificultades que ha tenido para encontrar regularidad en el campeonato.

El partido frente a Alianza FC, que aparece en el fondo de la tabla, se presenta entonces como una oportunidad importante para comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

La Copa Libertadores aparece en el horizonte

Mientras el equipo intenta mejorar su presente en la Liga BetPlay, otro desafío empieza a tomar forma en el calendario. El próximo 19 de marzo se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo al que Independiente Santa Fe regresa después de cuatro años.

El club bogotano integrará el bombo 3 en el sorteo y volverá a competir en la fase de grupos de la llamada Gloria Eterna, instancia que no disputaba desde 2021, cuando compartió grupo con Fluminense, Junior FC y River Plate.

Por ahora, el entrenador insiste en que la prioridad está en el compromiso inmediato del torneo local.

“Estamos pensando en Alianza para este fin de semana, estamos un poquito relegados, hubo muchos puntos que los merecimos y no los tenemos hoy, por todo lo que ha pasado en el último partido y en otros que se nos ha escapado en el último minuto, estamos enfocados en eso. Llegará el momento para elegir entre Liga o Libertadores, allí nos encontraremos con los mejores equipos de cada país”.

Un título reciente, pero la necesidad de regularidad

A pesar de las dudas que ha generado el rendimiento del equipo en el campeonato, Independiente Santa Fe ya logró levantar un trofeo en la presente temporada al conquistar la Superliga de Colombia frente a Junior FC.

Ese título representó un impulso importante al inicio del año, pero ahora el desafío del cuerpo técnico pasa por encontrar la regularidad que le permita al equipo consolidarse en la Liga BetPlay y sostener sus aspiraciones tanto en el ámbito local como internacional.

Con varios ajustes en marcha, refuerzos listos para sumar minutos y la obligación de reaccionar en el campeonato, el partido de este sábado aparece como una prueba clave para medir si Independiente Santa Fe empieza finalmente a encontrar el rumbo que busca Pablo Repetto.