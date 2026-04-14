El nombre de René Higuita ha estado presente durante décadas en el fútbol colombiano por su talento, su estilo único y su historia dentro de Atlético Nacional y la Selección Colombia. Sin embargo, en esta ocasión el histórico arquero es noticia por un mensaje profundamente personal que compartió con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Higuita anunció el fallecimiento de su padre y publicó un texto que rápidamente generó reacciones entre aficionados y figuras del fútbol. En él, el exarquero habló sobre el perdón, la reconciliación y el proceso personal que vivió con su padre en los últimos años.

El mensaje de René Higuita tras la muerte de su padre

La publicación del exarquero llamó la atención por el tono íntimo y reflexivo de sus palabras. Higuita decidió despedir a su padre con un mensaje que habla sobre el valor del perdón y la capacidad de sanar heridas del pasado. En su publicación, el exfutbolista explicó que su despedida no estaba marcada por el resentimiento, sino por la paz que encontró al reconstruir la relación con su padre.

“Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón”.

El mensaje continúa con una reflexión sobre el proceso que vivieron ambos con el paso del tiempo, en el que lograron reencontrarse y dejar atrás los errores del pasado.

La reconciliación que contó René Higuita

En su publicación, Higuita explicó que con el paso de los años logró reconstruir la relación con su padre. Ese proceso de reconciliación fue clave para el mensaje que decidió compartir. El exarquero relató que ambos pudieron reencontrarse desde una perspectiva diferente, dejando atrás los conflictos que habían marcado su historia familiar.

“Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores”.

Esa frase resume el sentido central de su mensaje: la posibilidad de sanar incluso cuando existen heridas profundas. Las tuvo con él y ahí quedaron. Fue cosa del pasado y poco más.

La reflexión sobre el perdón que compartió el ídolo colombiano

La publicación del histórico arquero también incluyó una reflexión más amplia sobre la condición humana y la forma en que las personas enfrentan los errores. Higuita explicó que el proceso de perdonar le permitió comprender que todos los seres humanos pueden equivocarse.

“Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor -aunque llegue tarde. sigue siendo amor”.

Estas palabras conectaron con miles de seguidores que respondieron al mensaje con mensajes de apoyo y condolencias.

El legado emocional que menciona René Higuita en su luto

En la parte final de su publicación, el exarquero habló sobre lo que significa despedir a su padre después de haber vivido ese proceso de reconciliación. Más allá del dolor por la pérdida, Higuita destacó la enseñanza que le deja esa experiencia.

“Hoy se va mi padre, pero no se va la lección”.

Para el exjugador, esa lección está relacionada con la capacidad de perdonar y sanar incluso cuando las heridas del pasado parecen difíciles de superar.

El mensaje final de René Higuita sobre el perdón

El texto concluye con una reflexión que resume el sentido de toda su publicación y que ha sido ampliamente compartida en redes sociales. Higuita explicó que el perdón no solo transforma la relación con los demás, sino también la vida de quien decide otorgarlo.

“Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar… incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar… incluso cuando parecía imposible”.

Finalmente, el histórico arquero cerró su mensaje con una frase que resume el sentido de su despedida. “Porque al final, el perdón no es un regalo para quien se va… es libertad para quien se queda”.