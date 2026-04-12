Deportivo Cali dejó pasar una oportunidad clave en la Liga BetPlay tras empatar 1-1 ante Llaneros en condición de local, en un partido que estaba aplazado y que se convirtió en una cita importante para sus aspiraciones de clasificación. El tanto del equipo verdiblanco fue obra de Matías Orozco, en un compromiso que terminó dejando sensaciones mixtas en el entorno del club.

Con este resultado, el equipo sumó un punto que le permite seguir en la pelea, pero que también evidencia la necesidad de mejorar en la recta final del campeonato. A falta de pocas jornadas para cerrar la fase del Todos contra Todos, cada resultado empieza a tener un peso determinante en la tabla de posiciones.

Cómo quedó Deportivo Cali en la tabla tras empatar con Llaneros

El empate ante Llaneros dejó al Deportivo Cali con 23 puntos en 16 partidos disputados en la Liga BetPlay, superando al noveno en un punto. Esta cifra lo mantiene dentro del grupo de equipos que siguen luchando por un cupo en los playoffs, aunque sin margen de error en lo que resta del calendario.

El resultado como local representa un traspié, especialmente por tratarse de un partido en casa, donde el equipo tenía la posibilidad de sumar tres puntos y dar un paso más firme hacia la clasificación. En cambio, el empate lo obliga a depender de lo que pueda hacer en las jornadas restantes.

La tabla de posiciones en esta fase del torneo suele ser muy ajustada, por lo que cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar o quedarse por fuera de los ocho mejores.

El empate de Deportivo Cali vs Llaneros: un punto que sabe a poco en la Liga BetPlay

El partido ante Llaneros era una oportunidad importante para el Deportivo Cali, no solo por tratarse de un juego aplazado, sino porque le permitía ponerse al día en el calendario con la posibilidad de escalar posiciones.

El equipo logró marcar a través de Matías Orozco, pero no consiguió sostener la ventaja o ampliar la diferencia para asegurar la victoria. El resultado final de 1-1 dejó la sensación de que se escaparon dos puntos en casa.

Este tipo de resultados suelen ser determinantes en el tramo final de la fase regular, especialmente cuando la competencia por los puestos de clasificación es tan cerrada como en la Liga BetPlay.

Qué necesita Deportivo Cali para clasificar a los playoffs

Con 23 puntos en 16 partidos, el Deportivo Cali se mantiene en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, el margen de error es cada vez más reducido.

El equipo necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los partidos que le quedan, teniendo en cuenta que varios de sus rivales directos también están en la lucha por un lugar dentro de los ocho.

En este contexto, los partidos restantes se convierten en verdaderas finales para el equipo verdiblanco, que deberá mostrar regularidad y efectividad para asegurar su clasificación.

Partidos que le quedan a Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2026

El calendario del Deportivo Cali en el cierre del Todos contra Todos incluye tres compromisos que serán determinantes para sus aspiraciones en el campeonato. Estos son los partidos que le restan al equipo:

Fecha 17 (visitante): Boyacá Chicó

Boyacá Chicó Fecha 18 (local): América de Cali

América de Cali Fecha 19 (visitante): Deportes Tolima

Se trata de un calendario exigente, con dos salidas y un partido en casa que además será un clásico regional ante América de Cali, un duelo que siempre tiene un componente especial. Cada uno de estos encuentros tendrá un impacto directo en la tabla de posiciones y en las posibilidades del equipo de meterse en los cuadrangulares.

Deportivo Cali y la presión en la recta final del campeonato

El empate ante Llaneros deja al Deportivo Cali en una situación en la que deberá responder bajo presión en las últimas jornadas del torneo. Con 3 partidos por disputar, el equipo tiene la oportunidad de definir su clasificación en el campo de juego, pero también la obligación de sumar resultados positivos en escenarios complejos.

El duelo ante Boyacá Chicó como visitante será el siguiente reto inmediato, seguido por el clásico ante América de Cali en casa y el cierre ante Deportes Tolima fuera de su estadio. La manera en que el equipo afronte estos compromisos será determinante para definir su presencia en los playoffs de la Liga BetPlay 2026.