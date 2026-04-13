La situación de Diego Novoa en Millonarios dio un giro definitivo. Luego de varias semanas de investigación, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor confirmó una sanción ejemplar contra el arquero bogotano, que impacta de lleno tanto su presente deportivo como su futuro en el club.

El guardameta de 36 años fue castigado con seis fechas de suspensión tras comprobarse su responsabilidad en la agresión al futbolista Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó, en hechos ocurridos el pasado 14 de marzo en el estadio La Independencia de Tunja.

La sanción de Dimayor: seis fechas y opción de apelación

Tras analizar el caso, Dimayor determinó que Diego Novoa deberá cumplir seis jornadas fuera de toda competencia en Liga BetPlay, una sanción que prácticamente lo margina del cierre del torneo.

El fallo establece además que:

Deberá pagar $1.900.000 pesos de multa

La sanción puede ser apelada por el jugador o por Millonarios

por el jugador o por Aplica exclusivamente para la Liga BetPlay

No le impide actuar en competencias internacionales, como la Copa Sudamericana

Este último punto le deja una ventana abierta al entrenador Fabián Bustos, quien podría seguir contando con el arquero en el plano internacional.

Un caso con pruebas contundentes

Aunque en su momento las imágenes televisivas no fueron concluyentes, la investigación avanzó con la recolección de material adicional que terminó siendo determinante.

Dentro del proceso se estableció que:

Jacobo Pimentel , de 24 años, presentó cortes visibles en su cabeza

, de 24 años, presentó El jugador del Chicó señaló desde el inicio a Novoa como responsable

como responsable Se aportaron pruebas que confirmaron la agresión en zona mixta

Además del proceso disciplinario, el caso sigue su curso en la justicia ordinaria, donde el futbolista agredido mantiene una denuncia formal.

En el mismo expediente también fue evaluada la posible participación de Leonardo Fabio Castro, pero finalmente fue desvinculado al comprobarse que no tuvo responsabilidad en los hechos.

Un golpe directo al cierre del campeonato

La sanción llega en un momento crítico para Millonarios. Al equipo le restan tres jornadas en el Todos contra Todos de la Liga BetPlay, donde aún pelea por asegurar su clasificación a los Playoffs.

En ese contexto:

Novoa no estará disponible en lo que resta de la fase regular

Su regreso dependerá de si el equipo logra clasificar a los Playoffs

Incluso en ese escenario, su presencia quedaría condicionada por el cumplimiento de la sanción

La ausencia del arquero titular obliga al cuerpo técnico a reconfigurar una posición clave en un tramo decisivo de la temporada. Al menos en Liga, lo más factible es que regrese a la titularidad el uruguayo Guillermo de Amores.

Un semestre que termina en el peor momento

El castigo llega en medio de un semestre particular para Diego Novoa. Tras dos años en el club, fue en este 2026-I cuando logró consolidarse como titular, ganando continuidad y protagonismo en el arco de Millonarios.

Sin embargo, el contexto cambió drásticamente en pocas semanas:

Su contrato finaliza en tres meses

No existen acercamientos para una renovación

El episodio en Tunja generó malestar interno en el club

La sanción de seis fechas no solo afecta su disponibilidad inmediata, sino que también golpea directamente su proyección dentro de la institución.

Un desenlace que marca su futuro en Millonarios

En la interna del club, el caso de Diego Novoa ya venía siendo evaluado en conjunto con el rendimiento deportivo y la planificación del próximo semestre. Este episodio terminó por inclinar la balanza.

La combinación de factores es clara:

Sanción disciplinaria vigente

Proceso legal en curso

Falta de respaldo dirigencial

Contrato próximo a vencer

Todo apunta a que este fallo representa el punto final del ciclo de Novoa en Millonarios.

En un momento donde el club ya proyecta una reconstrucción total en la portería, esta situación no hace más que acelerar decisiones que, puertas adentro, ya venían tomando forma.

El desenlace está sobre la mesa: una sanción que lo deja fuera del campeonato y, probablemente, también fuera del futuro del equipo.