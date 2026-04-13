La novela entre Leonel Álvarez y Atlético Bucaramanga entró en una fase definitiva. Lo que en principio parecía una negociación rápida tomó un giro complejo y, con el paso de los días, dejó claro que el vínculo entre las partes está roto, más allá de los temas contractuales que siguen en discusión. La distancia entre el club y el entrenador ya no es solo económica, sino también deportiva e institucional, en un contexto donde las decisiones de fondo parecen irreversibles

Un pulso firme entre directiva y entrenador

La decisión del presidente Óscar Álvarez de no continuar con el proceso deportivo se produjo tras una racha de cuatro derrotas consecutivas que sacaron al equipo de la zona de clasificación. Desde ese momento, la prioridad del club fue cerrar el ciclo del entrenador bajo la figura de mutuo acuerdo.

Sin embargo, la postura del técnico fue clara desde el primer momento: no contempló la renuncia y se mantuvo firme en exigir el cumplimiento total de su contrato vigente. Este punto marcó la ruptura en la negociación inicial, ya que la propuesta del club incluía una indemnización reducida.

Ante ese escenario, la institución optó por una medida legal: enviar a Leonel Álvarez y a su cuerpo técnico a un período de vacaciones por tres meses, durante el cual seguirán recibiendo su salario conforme a la normativa vigente. Esta decisión les permite a los directivos ganar tiempo para reorganizar las finanzas y estructurar una oferta más sólida que facilite la terminación del vínculo.

Leonel y Bucaramanga: contrato vigente y decisión irreversible

El entrenador antioqueño firmó en enero de 2025 un contrato por un año, con una cláusula de posible renovación por 12 meses si se alcanzaban ciertos objetivos; la misma se activó a comienzos de 2026, extendiendo así su vínculo hasta diciembre de este año. En la actualidad, tras ser enviado a vacaciones por tres meses, el club proyecta que a su regreso —a finales de junio— se pueda alcanzar un acuerdo económico para saldar los seis meses restantes de contrato y formalizar su salida en buenos términos.

Pese a las especulaciones sobre una posible marcha atrás, desde el entorno dirigencial han sido enfáticos: la decisión no se reversará. En la interna del club consideran que el equipo necesita un cambio estructural en el banquillo, independientemente del desenlace contractual.

La ausencia de un comunicado oficial sobre la salida del técnico también generó dudas en el entorno. No obstante, la explicación desde el club es puntual: el anuncio solo se hará cuando exista un acuerdo total entre las partes. Mientras tanto, la postura institucional se mantiene sin modificaciones.

Búsqueda activa y nombres sobre la mesa

En paralelo, Atlético Bucaramanga ha mantenido activa la búsqueda de un nuevo entrenador. Dentro de los nombres que han sido sondeados aparecen perfiles de peso y con conocimiento del fútbol colombiano:

Jorge da Silva

Pablo Peirano

Alberto Gamero

Hasta ahora, ninguno de estos contactos ha derivado en un acuerdo concreto, lo que ha obligado al club a sostener una solución interna mientras define el nuevo rumbo.

Atlético Bucaramanga: un interinato que toma fuerza

En medio de la incertidumbre, el equipo encontró una respuesta inmediata en el campo. El interino Wilberth Perea asumió el mando y logró un contundente triunfo 5-0 ante Boyacá Chicó, resultado que revitalizó las opciones del equipo en la Liga BetPlay.

Tras esa actuación, se confirmó que Perea continuará al frente del equipo durante las tres jornadas restantes del todos contra todos. Su gestión no solo ha dado resultados, sino que también ha generado respaldo interno en un momento clave del campeonato.

El vestuario también tomó postura

Un factor determinante en todo este proceso ha sido el ambiente dentro del plantel. En las últimas horas tomó fuerza la versión de que un sector importante de los jugadores no desea el regreso del entrenador y habría transmitido esa postura a la dirigencia.

Este elemento terminó de inclinar la balanza. Más allá del conflicto contractual, el club entiende que sostener un proceso sin respaldo del grupo puede comprometer seriamente el cierre del semestre.

Un ciclo terminado, a la espera del cierre formal

Aunque en lo legal el vínculo sigue vigente, en lo deportivo la historia ya tiene un punto final. Leonel Álvarez no volverá a dirigir a Atlético Bucaramanga, y el club ya trabaja en definir quién tomará las riendas de manera definitiva.

Lo que resta ahora es resolver el capítulo económico. Una negociación que, aunque compleja, parece inevitable para cerrar en buenos términos una etapa que, más allá de los números, terminó desgastada por el contexto y las decisiones recientes.

El desenlace formal es cuestión de tiempo. En la práctica, el Bucaramanga ya cambió de rumbo.