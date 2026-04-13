Patriotas Boyacá y Real Cartagena se enfrentan en la Fecha 14 del Torneo BetPlay en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla. El compromiso se disputará el lunes 13 de abril desde las 6:05 p.m. en Colombia, en el estadio La Independencia de Tunja.

El conjunto boyacense busca acercarse al grupo de los ocho tras una campaña irregular, mientras que el cuadro heroico atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato y quiere consolidarse en la parte alta. Acá todos los detalles para saber dónde ver Patriotas vs Real Cartagena en vivo por TV y online, los horarios internacionales, la sede del partido y el presente de ambos clubes.

Dónde ver Patriotas vs Real Cartagena EN VIVO por TV y streaming

El partido Patriotas vs Real Cartagena por el Torneo BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Patriotas vs Real Cartagena en distintos países

El encuentro está programado para las 6:05 p.m. en Colombia (18:05). Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:05

Perú: 18:05

Ecuador: 18:05

México (CDMX): 17:05

Estados Unidos (Este): 19:05

Estados Unidos (Centro): 18:05

Argentina: 20:05

Chile: 20:05

España: 01:05 del martes 14 de abril

Dónde se juega el partido entre Patriotas y Real Cartagena del Torneo BetPlay

El compromiso se disputará en el estadio La Independencia, en Tunja. Es la casa de Patriotas y un escenario que suele representar una ventaja por las condiciones climáticas y la altura. El equipo local intentará hacerse fuerte en casa ante un rival que llega con confianza.

Designación arbitral para la Fecha 14 del Torneo BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Ferney Ossa (Antioquia)

Asistente 1: Jhon Urrea (Caldas)

Asistente 2: Juan Giraldo (Caldas)

Así llegan Patriotas y Real Cartagena al partido del Torneo BetPlay

Patriotas ocupa el puesto 11 con 14 puntos en 13 partidos. Apenas suma tres victorias en el campeonato y solo ganó uno de sus últimos seis encuentros. La necesidad de sumar es clave para mantenerse en la pelea por entrar al grupo de los ocho.

Real Cartagena, por su parte, es cuarto en la tabla con 26 puntos en 13 partidos. Llega con una racha de siete juegos sin derrotas, en la que consiguió tres victorias. La regularidad reciente lo tiene como uno de los protagonistas del torneo y candidato a pelear los primeros lugares.

Ficha del partido: Patriotas vs Real Cartagena

Competición: Torneo BetPlay – Fecha 14

Fecha: Lunes 13 de abril

Hora en Colombia: 18:05

Estadio: La Independencia, Tunja

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).