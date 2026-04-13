El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe dejó un empate 1-1 en el estadio El Campín, pero también abrió un fuerte debate sobre el arbitraje del partido. En los minutos finales del compromiso se produjo una jugada polémica en el área que involucró a Radamel Falcao García y al mediocampista Daniel Torres, acción que el árbitro Andrés Rojas decidió no sancionar como penal.

Tras el partido, el delantero de Millonarios se refirió a la jugada en rueda de prensa y expresó su inconformidad con la decisión arbitral. Sus palabras rápidamente generaron repercusión, especialmente por el cuestionamiento directo que hizo sobre la falta de revisión en el VAR. El Tigre defendió su postura con argumentos sobre la acción dentro del área y planteó una pregunta que se convirtió en el centro del debate: por qué no se revisó la jugada que pudo cambiar el resultado del clásico.

La jugada polémica del clásico entre Millonarios y Santa Fe

La acción que generó la polémica se presentó en los minutos finales del clásico capitalino. En ese momento el marcador estaba igualado 1-1 y Millonarios afrontaba el cierre del partido con un hombre menos en el campo tras la expulsión del delantero Rodrigo Contreras.

El equipo albiazul intentaba buscar el gol de la victoria cuando se produjo una jugada en el área rival que involucró a Radamel Falcao García y al jugador de Santa Fe Daniel Torres. En la disputa por el balón, el delantero cayó dentro del área después de un contacto con el mediocampista rival.

Para los jugadores de Millonarios y parte del público en el estadio, la acción pudo haber sido sancionada como penal. Sin embargo, el árbitro Andrés Rojas decidió dar continuidad al juego y no acudir a la revisión del VAR.

La explicación de Falcao sobre la jugada con Daniel Torres

Después del partido, Radamel Falcao García explicó cómo interpretó la acción dentro del área. El delantero aseguró que había ganado la posición frente al defensor en el momento de disputar el balón. Según su relato, el contacto del rival se produjo cuando él ya estaba por delante en la jugada. En rueda de prensa, el Tigre expresó su inconformidad con la decisión arbitral.

“En su momento, cuando pasa la situación, el argumento que me da el árbitro Andrés Rojas es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición, y salto primero, el defensor que viene atrás mío la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul”.

El delantero continuó su explicación señalando que la acción podía apreciarse claramente en las repeticiones.

“Se nota muy claramente en el video, cuando yo salto, que voy adelante del jugador de Santa Fe y lo único que hace es empujarme, no disputar la pelota, porque la pelota está adelante mío. ¿Qué disputa hay del balón ahí?”.

El cuestionamiento de Falcao sobre la revisión del VAR

Más allá de la interpretación del árbitro, uno de los puntos que más llamó la atención en las declaraciones del delantero fue su cuestionamiento sobre la ausencia de revisión en el VAR. Para el atacante, la tecnología pudo haber sido utilizada para analizar con mayor detalle la jugada. En sus palabras, Falcao insistió en que la acción merecía ser revisada desde diferentes ángulos.

“¿Por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el foul, para que vean el lenguaje corporal que aceptaba lo que había pasado?”.

El delantero sugirió que incluso la reacción del propio jugador rival podía aportar elementos para interpretar la jugada.

Falcao: “¿Cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios?”

La frase más comentada de la rueda de prensa llegó cuando Falcao cuestionó directamente la decisión arbitral. El delantero planteó su inquietud sobre la posibilidad de revisar la jugada y tomar una decisión distinta.

“No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y apoyarse”.

El atacante también insistió en que el uso del VAR permite a los árbitros contar con más herramientas para tomar decisiones correctas.

“¿Qué miedo? ¿Porque es a mí? Yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tener todas las herramientas y tomar una decisión adecuada”.

Sus palabras reflejaron el malestar que quedó en el equipo albiazul por la jugada del final del partido.

El impacto de la polémica arbitral tras el clásico capitalino

Las declaraciones de Radamel Falcao García se sumaron al debate que habitualmente generan las decisiones arbitrales en los clásicos del fútbol colombiano. El empate dejó a Millonarios con la sensación de que pudo haber tenido una oportunidad clara de quedarse con la victoria en los minutos finales.

La jugada protagonizada por el delantero y Daniel Torres pasó a ser uno de los temas más comentados del partido. Las palabras del Tigre reforzaron la discusión sobre el uso del VAR y los criterios arbitrales en situaciones decisivas dentro del área.

En medio de ese debate, el clásico capitalino volvió a demostrar por qué cada detalle puede convertirse en protagonista cuando se enfrentan Millonarios y Santa Fe.