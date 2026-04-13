La Liga BetPlay 2026 avanza hacia la parte decisiva de la fase de Todos contra Todos. Con la jornada 16 prácticamente cerrada y apenas dos partidos pendientes por disputarse, el panorama de la tabla de posiciones empieza a perfilar qué equipos están mejor encaminados hacia los cuadrangulares semifinales.

A falta de tres fechas para el final de la fase regular, la pelea por entrar al grupo de los ocho mejores del campeonato se mantiene muy abierta. Varios clubes se mantienen en zona de clasificación, mientras otros siguen presionando desde atrás con la esperanza de meterse en los puestos decisivos del torneo.

Resultados de la jornada 16 de la Liga BetPlay

El fin de semana dejó resultados importantes que impactaron directamente en la tabla de posiciones del campeonato colombiano. Algunos de los equipos que están peleando por la clasificación sumaron puntos clave, mientras otros dejaron escapar oportunidades. Estos fueron los resultados más destacados de la jornada:

Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas

Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima (Andrey Estupiñán)

(Andrey Estupiñán) Águilas Doradas 0-3 Junior (Brayan Castrillón, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel)

(Brayan Castrillón, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel) Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional (Daniel Cataño y Daniel Londoño; Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y José Ortiz -autogol-)

(Daniel Cataño y Daniel Londoño; Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y José Ortiz -autogol-) Millonarios 1-1 Santa Fe (Sebastián Valencia; Hugo Rodallega)

(Sebastián Valencia; Hugo Rodallega) Deportivo Cali 1-1 Llaneros (Matías Orozco; Jhon Vásquez)

(Matías Orozco; Jhon Vásquez) Atlético Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó (Fabián Sambueza x 2, Brandon Caicedo x 2 y Juan Palma -autogol)

(Fabián Sambueza x 2, Brandon Caicedo x 2 y Juan Palma -autogol) Internacional de Bogotá 2-1 Alianza FC (Fabricio Sanguinetti y Ian Carlo Poveda; Jesús Muñoz)

Posiciones de la Liga BetPlay 2026-1, Fecha 16

Atlético Nacional: 37 puntos, +20 (16 partidos) Deportivo Pasto: 31 puntos, +5 (16 partidos) Junior: 28 puntos +4 (16 partidos) Deportes Tolima: 27 puntos, +10 (16 partidos) Once Caldas: 26 puntos, +7 (16 partidos) Internacional de Bogotá: 25 puntos, -1 (16 partidos) América de Cali: 24 puntos, +7 (15 partidos) Deportivo Cali: 23 puntos, +4 (16 partidos) Atlético Bucaramanga: 22 puntos, +9 (16 partidos) Millonarios: 22 puntos, +8 (16 partidos) Águilas Doradas: 22 puntos, -4 (16 partidos) Llaneros: 21 puntos, +2 (16 partidos) Santa Fe: 20 puntos, -1 (16 partidos) Independiente Medellín: 17 puntos, -1 (15 partidos) Fortaleza FC: 16 puntos, -6 (15 partidos) Cúcuta Deportivo: 15 puntos, -6 (16 partidos) Alianza FC: 15 puntos, -13 (16 partidos) Jaguares: 14 puntos, -14 (16 partidos) Boyacá Chicó: 11 puntos, -15 (15 partidos) Deportivo Pereira: 7 puntos, -15 (16 partidos).

Tres fechas decisivas para definir los clasificados a playoffs

Con solo tres jornadas restantes en el calendario de la fase regular, cada partido se vuelve determinante para los equipos que buscan asegurar su lugar entre los ocho mejores del campeonato.

Los clubes que hoy ocupan posiciones de clasificación intentarán mantener su lugar en la tabla, mientras que aquellos que están cerca del octavo puesto buscarán aprovechar cualquier tropiezo para meterse en la pelea.

La recta final de la Liga BetPlay promete una definición intensa en la que cada punto puede ser decisivo para determinar qué equipos avanzarán a la siguiente fase del torneo.