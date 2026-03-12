Hace apenas unas semanas, Millonarios FC atravesaba uno de esos momentos en los que las decisiones dirigenciales se vuelven inevitables. El equipo marchaba en la parte baja de la Liga BetPlay, los resultados no aparecían y el ambiente alrededor del club estaba cargado de presión. En ese contexto, la institución tomó una determinación fuerte: cerrar un ciclo y apostar por un nuevo rumbo.

La llegada de Fabián Bustos marcó ese punto de inflexión. Lo que en principio parecía un intento urgente por cambiar el rumbo, hoy empieza a verse como el inicio de un proceso que comienza a tomar forma en lo deportivo, lo anímico y lo competitivo.

En poco más de un mes, el entrenador argentino no solo reorganizó al equipo dentro del campo. También consiguió algo igual de importante: reconstruir la mentalidad del grupo.

La lectura rápida de un momento crítico

Cuando Millonarios decidió apostar por Bustos, el club necesitaba algo más que un simple cambio de entrenador. El equipo requería recuperar confianza, orden y competitividad.

La dirigencia reaccionó con rapidez y encontró en el técnico argentino a un entrenador con experiencia en contextos exigentes del fútbol sudamericano.

Desde su llegada, Bustos dejó claro que el problema del equipo no era únicamente táctico. En sus primeras intervenciones habló de un aspecto fundamental: la mentalidad del plantel.

Su diagnóstico fue directo. La plantilla tenía calidad, pero necesitaba recuperar convicción y competitividad para volver a ser un equipo confiable.

Ese mensaje empezó a calar rápidamente dentro del vestuario.

El martes nuevamente vs Nacional: otro golpe es posible

El nuevo enfrentamiento entre Millonarios FC y Atlético Nacional llega en un contexto muy particular. Aunque el conjunto antioqueño aparece como líder de la Liga BetPlay, el recuerdo reciente del golpe recibido en competencia internacional sigue muy presente. Aquel partido dejó una marca fuerte en lo emocional, mientras que en el otro lado el equipo azul parece haber encontrado un impulso que no tenía semanas atrás.

Hoy el cuadro dirigido por Fabián Bustos llega a este compromiso con señales claras de crecimiento colectivo. El equipo no solo ha mejorado en resultados, también transmite una sensación de mayor seguridad dentro del campo.

Hay varios factores que explican por qué Millonarios tiene argumentos para volver a golpear a su rival:

Momento anímico en alza: las victorias recientes fortalecieron la confianza del grupo y cambiaron el ambiente dentro del club.

las victorias recientes fortalecieron la confianza del grupo y cambiaron el ambiente dentro del club. Funcionamiento táctico más claro: el equipo empieza a mostrar automatismos y una estructura que le permite competir mejor.

el equipo empieza a mostrar automatismos y una estructura que le permite competir mejor. Confianza del vestuario en el proceso: el liderazgo de Bustos ha generado una conexión evidente con el plantel.

el liderazgo de ha generado una conexión evidente con el plantel. El factor El Campín: jugar en casa y con su gente suele potenciar el rendimiento del equipo azul en partidos de alto voltaje. El ambiente en el máximo coliseo capitalino será un hervidero; el hincha Embajador agotó boletería a cinco días del partido.

Por todo esto, el partido del próximo martes aparece como una nueva oportunidad para que Millonarios FC ratifique el momento de crecimiento que atraviesa. Si el equipo logra sostener la intensidad y el orden que ha mostrado en sus últimas presentaciones, tendrá argumentos suficientes para intentar darle otro golpe de valor a Atlético Nacional.

El liderazgo interno como base del nuevo proceso

Uno de los primeros movimientos del entrenador fue fortalecer el liderazgo dentro del plantel. Para ello se reunió durante varias horas con los jugadores de mayor experiencia del equipo.

Entre los futbolistas que asumieron un rol clave en ese proceso aparecen nombres importantes del vestuario:

Diego Novoa

Andrés Llinás

Sergio Mosquera

Dannovis Banguero

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Leonardo Castro

Rodrigo Contreras

Radamel Falcao García

En ese encuentro se discutieron varios aspectos esenciales para el funcionamiento del equipo:

metodologías de trabajo

manejo de cargas físicas

rotaciones dentro del plantel

responsabilidades de liderazgo dentro del campo

El mensaje del técnico también fue claro desde el inicio: el equipo debía encontrar equilibrio competitivo, incluso si eso implicaba que no todos los jugadores de experiencia coincidieran siempre en el campo.

La respuesta del grupo fue positiva y desde entonces el ambiente interno del equipo empezó a cambiar.

Ajustes tácticos que empezaron a dar resultados

El impacto de Fabián Bustos no se quedó únicamente en lo emocional. En el campo también hubo movimientos importantes.

El entrenador introdujo varios ajustes que comenzaron a notarse rápidamente:

una defensa de tres hombres para mejorar el equilibrio

para mejorar el equilibrio mayor presencia en el mediocampo

nuevas dinámicas ofensivas para potenciar a los delanteros

Normalmente estos cambios requieren varias semanas o incluso meses para consolidarse. Sin embargo, en Millonarios el equipo empezó a mostrar señales de funcionamiento en poco tiempo.

Los movimientos colectivos se volvieron más coordinados y el equipo comenzó a recuperar una identidad competitiva que había perdido.

El triunfo que confirmó el crecimiento del equipo

El punto de mayor impacto dentro de este proceso llegó con el triunfo de Millonarios FC sobre Atlético Nacional en Medellín.

Ganar en el Atanasio Girardot, ante un rival directo y en un escenario de enorme presión, terminó convirtiéndose en la confirmación más visible del crecimiento del equipo.

Ese resultado no solo significó tres puntos importantes. También representó una señal clara de que el nuevo proyecto empezaba a consolidarse.

Desde entonces, el equipo volvió a ganar en el torneo local y el ambiente alrededor del club cambió notablemente.

Hoy Millonarios vive uno de sus momentos más sólidos de la temporada en lo:

anímico

mental

futbolístico

Millonarios FC: fortalecido para el tramo más exigente

El calendario ahora entra en su fase más exigente. Millonarios FC deberá competir con intensidad tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana, torneos que demandarán regularidad y fortaleza colectiva.

En ese contexto, el crecimiento reciente del equipo se convierte en un factor clave.

El grupo parece haber recuperado confianza, el funcionamiento empieza a verse más claro y el liderazgo del entrenador se consolida dentro del vestuario.

Por ahora, todo indica que el proyecto comienza a caminar con bases mucho más firmes.

Una nueva prueba contra el acérrimo rival

El calendario también le ofrece a Millonarios una oportunidad muy especial en los próximos días.

El próximo martes, el equipo volverá a enfrentarse a Atlético Nacional, esta vez en el estadio El Campín, con su público y en un momento anímico muy distinto al que vivía hace apenas algunas semanas.

Para el conjunto capitalino será una ocasión ideal para intentar asestar otro golpe de peso a su máximo rival y confirmar que el crecimiento reciente no fue circunstancial.

El partido llega en un momento especialmente favorable para el equipo de Fabián Bustos, que ha logrado reconstruir confianza y competitividad en tiempo récord.

Si el proceso continúa por este camino, Millonarios podría afrontar la etapa más exigente de la temporada con un equipo mucho más sólido, convencido y preparado para competir en los dos frentes que tiene por delante.