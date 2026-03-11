Rodrigo Contreras atraviesa uno de los momentos más destacados desde su llegada a Millonarios en la temporada 2026. El delantero argentino volvió a ser protagonista en la victoria del equipo albiazul sobre Cúcuta en el estadio El Campín, partido que terminó 2-0 y en el que el atacante anotó uno de los goles.

Con ese tanto alcanzó 6 anotaciones en 9 partidos con el club capitalino, cifras que explican el impacto que ha tenido en su corto tiempo en Bogotá. Pero más allá de los números, su relación con la hinchada empieza a convertirse en una de las historias más llamativas del equipo dirigido por Fabián Bustos. Tras el partido, el propio Contreras habló de lo que significa para él vestir la camiseta de Millonarios y del compromiso que siente con los aficionados que ya corean su nombre.

Rodrigo Contreras y el gol que celebró con la hinchada de Millonarios

El delantero volvió a marcar en el estadio El Campí. Hizo el primer gol del partido ante Cúcuta Deportivo una jugada que mostró nuevamente la calidad técnica del atacante argentino. Tras recibir un pase de Rodrigo Ureña dentro del área, Contreras controló el balón con el pecho de espaldas al arco. En una maniobra rápida se dio media vuelta y definió de zurda sin dejar caer la pelota, dejando sin opciones al arquero Juan David Ramírez.

La anotación levantó al público en las tribunas y provocó una celebración que terminó con ovación para el delantero. En apenas 9 partidos, su presencia ya es coreada por los aficionados albiazules. «Tucu, tucu, tucu», le gritan. Ese reconocimiento fue uno de los temas que el propio jugador mencionó tras el partido.

Rodrigo Contreras y lo que significa jugar en Millonarios

Después del triunfo, el delantero habló sobre la relación que está construyendo con el club y con la hinchada. Para el atacante argentino, la respuesta del público ha sido una de las experiencias más especiales desde su llegada al fútbol colombiano.

“Es un orgullo, un honor. Estoy muy feliz en este club, ojalá sea por muchos años. El cariño que me ha dado la gente no me lo esperaba en tan poco tiempo. Estoy agradecido”, afirmó el delantero.

También destacó lo que significa escuchar su nombre en el estadio. “Es un equipo muy grande y que hoy coreen mi nombre es un orgullo. Yo trato de hacer mi trabajo, dar todo por el equipo, hasta que no dé más”. El delantero dejó claro que su compromiso con el club está basado en el esfuerzo constante.

La promesa de Rodrigo Contreras a los hinchas de Millonarios

En sus declaraciones, el atacante también hizo una promesa clara a la afición albiazul. Más allá de los goles, aseguró que siempre mantendrá la entrega dentro del campo.

“Siempre voy a dar todo. Puedo jugar bien o mal, pero la entrega y el sacrificio nunca lo voy a negociar”, explicó. El delantero agregó que esa actitud ha sido parte de su identidad como futbolista desde el inicio de su carrera. “Así fui desde chico y lo seré hasta que deje de jugar. Representar este escudo merece eso y merece todo mi respeto”.

Sus palabras reflejan el compromiso que siente al defender la camiseta de Millonarios, un club que rápidamente se ha convertido en un escenario importante en su carrera.

Rodrigo Contreras y su adaptación al fútbol colombiano

Otro aspecto que el delantero abordó fue su proceso de adaptación al fútbol colombiano. Cuando llegó a Millonarios, su fichaje generó preguntas porque nunca había jugado en el país ni había enfrentado a equipos del campeonato local.

El propio jugador reconoció que llegó con cierta presión. “Sabía que había llegado cuestionado porque nunca había jugado acá ni había enfrentado a un equipo colombiano. Sabía que tenía que hacer mi trabajo, venir a demostrar que podía jugar acá y en este equipo”.

Con el paso de los partidos, su rendimiento ha disipado esas dudas. Los goles y su influencia en el ataque del equipo han sido la mejor respuesta dentro del campo.

El respaldo del grupo y del cuerpo técnico en Millonarios

Contreras también destacó el ambiente que encontró dentro del club. Según el delantero, el apoyo del plantel y del cuerpo técnico ha sido clave para su adaptación. “Encontré un grupo y una afición que me recibió muy bien. Me han demostrado mucho cariño. Llevo dos meses y me ha sorprendido el cariño”, explicó.

El atacante considera que ese respaldo tiene un impacto directo en su rendimiento. “Eso, para un jugador y su confianza, es muy positivo. Me ayuda a jugar más suelto en la cancha”. También mencionó la confianza del entrenador Fabián Bustos como un factor importante. “Sé que puedo errar un gol o un pase y me van a respaldar. Eso a un jugador le da mucha confianza”.

Los números de Rodrigo Contreras con Millonarios en 2026

El buen momento del delantero también se refleja en las estadísticas. Con su gol ante Cúcuta Deportivo, Contreras alcanzó seis anotaciones en nueve partidos con Millonarios. Sus goles han llegado tanto en la Liga BetPlay como en la Conmebol Sudamericana, incluyendo el doblete que marcó frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Ese rendimiento lo ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del ataque albiazul y en uno de los fichajes más destacados del fútbol colombiano en la temporada 2026. La combinación de goles, entrega y conexión con la hinchada empieza a consolidar la historia de Rodrigo Contreras en Millonarios, un club en el que el delantero argentino ya siente que encontró un lugar especial dentro de su carrera.