Rodrigo Contreras sigue escribiendo un inicio de temporada impresionante con Millonarios. El delantero argentino volvió a marcar en el estadio El Campín, esta vez en el partido de Liga BetPlay ante Cúcuta Deportivo, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al equipo albiazul en 2026.

El atacante venía de firmar un doblete decisivo ante Atlético Nacional en la Conmebol Sudamericana. Apenas unos días después volvió a aparecer en el marcador, esta vez con otro gol de gran calidad técnica que abrió el camino para su equipo en el campeonato local. Su rendimiento goleador no solo está marcando la diferencia en el campo, sino que también empieza a convertirlo en uno de los fichajes más destacados del fútbol colombiano en el inicio de la temporada.

El gol de Rodrigo Contreras a Cúcuta Deportivo en el Campín

El nuevo gol de Rodrigo Contreras llegó en el segundo tiempo del partido ante Cúcuta Deportivo. Corría el minuto 57 cuando Millonarios buscaba romper el equilibrio en el marcador. La jugada comenzó con un pase preciso de Rodrigo Ureña hacia el área. El delantero argentino recibió el balón de espaldas al arco y controló con el pecho, mostrando una técnica depurada en un momento de alta presión.

En un solo movimiento se dio media vuelta y remató de zurda sin dejar caer la pelota. El disparo salió potente y colocado, dejando sin reacción al arquero Juan David Ramírez. El estadio El Campín celebró una anotación que combinó control, rapidez y precisión. Fue otro ejemplo de la calidad que el atacante ha mostrado desde su llegada al club.

Rodrigo Contreras y sus números con Millonarios en 2026

Con el gol frente a Cúcuta Deportivo, Rodrigo Contreras alcanzó 6 anotaciones en 9 partidos disputados con la camiseta de Millonarios. El delantero argentino llegó al club como uno de los refuerzos para la temporada 2026 y rápidamente se ganó un lugar importante en el esquema ofensivo del equipo dirigido por Fabián Bustos.

Su promedio goleador es uno de los más destacados del plantel y refleja una adaptación rápida al fútbol colombiano y al estilo de juego del equipo albiazul. La eficacia de Contreras ha sido clave para que Millonarios mantenga competitividad tanto en la Liga BetPlay como en el escenario internacional.

Los goles de Rodrigo Contreras con Millonarios

Hasta ahora, el atacante argentino suma 6 goles oficiales con el equipo capitalino.

En la Liga BetPlay ha anotado cuatro veces:

Junior de Barranquilla

Deportivo Pasto (penalti)

Llaneros

Cúcuta Deportivo

Además, fue protagonista en la Conmebol Sudamericana, donde marcó dos goles ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Ese doblete fue fundamental para que Millonarios lograra la clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

El impacto del fichaje de Rodrigo Contreras en Millonarios

La llegada de Rodrigo Contreras generó expectativa en el mercado de fichajes. El delantero venía de una temporada productiva en Universidad de Chile y fue incorporado para fortalecer el frente ofensivo del equipo. En poco tiempo ha demostrado que puede ser uno de los atacantes más determinantes del plantel. Sus goles han llegado en momentos importantes y han servido para destrabar partidos complejos.

Además, su rendimiento se produce en un contexto de alta competencia interna en el ataque. En el plantel también están Leonardo Castro, uno de los goleadores históricos recientes del club, y Radamel Falcao García, referente del fútbol colombiano. Contreras ha sabido encontrar su lugar dentro de ese grupo y responder con goles.

Un delantero que encaja en el sistema de Fabián Bustos

El estilo de juego de Fabián Bustos exige delanteros con movilidad, capacidad de presión y eficacia en el área rival. Rodrigo Contreras cumple con esas características. Su habilidad para jugar de espaldas al arco, su potencia física y su instinto goleador lo convierten en un atacante completo para el sistema del entrenador argentino.

El gol ante Cúcuta Deportivo es un ejemplo claro de ese perfil. Control técnico, reacción rápida y definición precisa en un espacio reducido. Ese tipo de acciones refuerza su importancia dentro del equipo.

Rodrigo Contreras y el gran momento que vive en Millonarios

El inicio de Rodrigo Contreras en Millonarios se está convirtiendo en una de las historias más destacadas del fútbol colombiano en 2026. Seis goles en nueve partidos, un doblete decisivo en Sudamericana y un nuevo golazo en Liga BetPlay confirman su gran momento.

El delantero argentino continúa consolidándose como uno de los protagonistas del ataque albiazul y como una de las principales razones del buen rendimiento ofensivo del equipo. Con cada partido sigue sumando números que llaman la atención y que refuerzan la percepción de que Millonarios acertó con su fichaje. Su capacidad para definir y aparecer en momentos importantes lo está convirtiendo en uno de los delanteros más admirados del inicio de temporada.