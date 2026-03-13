El nombre de David Mackalister Silva vuelve a ocupar un lugar central en la conversación alrededor de Millonarios FC. El capitán azul, uno de los referentes más importantes del proyecto deportivo en la última década, tiene contrato vigente hasta junio de 2026 y su futuro empieza a generar preguntas entre los hinchas.

Desde el club ya comenzaron a aparecer algunas señales sobre lo que podría venir con el experimentado mediocampista, cuya influencia trasciende lo estrictamente futbolístico y alcanza también el liderazgo dentro del vestuario.

La postura de Millonarios sobre el futuro del capitán

En medio de las consultas sobre el futuro del volante, el director deportivo del club, Ariel Michaloutsos, se refirió recientemente al tema durante una entrevista con el medio Morningol.

Allí fue consultado sobre el lugar que sigue teniendo Mackalister Silva dentro del proyecto deportivo del equipo capitalino.

«Sí. sin duda. Maca es uno de nuestro líderes y referentes en todo sentido y seguirá haciendo parte de nuestro proyecto por un tiempo más».

Aunque el club todavía no ha anunciado de manera oficial una eventual renovación de contrato, las palabras del directivo dejan ver con claridad que el volante sigue siendo considerado una pieza fundamental dentro de la estructura deportiva del equipo.

No se trata únicamente de su aporte en el campo de juego. También pesa su rol como capitán, su ascendencia dentro del camerino y la identificación que ha construido con la institución a lo largo de los años.

Un referente absoluto del proyecto azul

A lo largo de más de una década, David Mackalister Silva se consolidó como uno de los grandes emblemas recientes de Millonarios FC.

El mediocampista ha sido:

capitán del equipo durante varias temporadas

líder del vestuario en momentos clave

referente deportivo e institucional del club

Su trayectoria con el equipo embajador también está respaldada por los resultados. Durante su etapa en la institución ha levantado cinco títulos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del proyecto deportivo reciente.

Por eso, cada señal que aparece sobre su continuidad o sobre el cierre de su carrera genera una enorme atención entre la hinchada azul.

La mirada del propio Mackalister sobre su futuro

El propio jugador también se refirió recientemente a su situación contractual en una entrevista concedida al programa El VBAR Caracol.

En ese espacio, el mediocampista explicó que todavía no ha tenido conversaciones formales con la dirigencia sobre una posible extensión de su vínculo con el club.

Según relató, el momento deportivo que atraviesa el equipo ha llevado a priorizar otros asuntos dentro de la planificación del semestre.

El grupo ha vivido cambios recientes y momentos complejos durante la temporada, circunstancias que han hecho que la atención del plantel esté enfocada principalmente en los objetivos deportivos inmediatos.

Entre ellos aparecen dos prioridades claras:

buscar un lugar dentro de los ocho mejores de la Liga

esperar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

En ese contexto, el debate sobre la continuidad contractual del capitán todavía no ha entrado plenamente en la agenda del club.

El retiro, una decisión que quiere tomar a su manera

Uno de los temas que más interés generó durante la entrevista fue el relacionado con el eventual retiro del futbolista profesional.

Con 39 años, Mackalister Silva evitó fijar una fecha concreta para el final de su carrera.

El mediocampista explicó que su intención es seguir jugando mientras considere que tiene las condiciones físicas y competitivas necesarias para aportar dentro del equipo.

Su idea es evaluar la situación temporada tras temporada, analizando cómo se siente dentro del campo antes de tomar una decisión definitiva.

Un deseo claro: despedirse vestido de azul

Aunque evitó hablar de plazos concretos, el capitán sí dejó claro cuál es el escenario ideal que imagina para el cierre de su carrera profesional.

Su deseo es retirarse defendiendo la camiseta de Millonarios FC, el club con el que construyó gran parte de su legado deportivo.

Ese vínculo emocional con la institución es uno de los elementos que explican el enorme respeto que mantiene dentro del entorno azul.

Un año difícil que puso a prueba su fortaleza

Durante la conversación también recordó que la temporada 2025 fue especialmente compleja para él en lo personal.

Algunos problemas físicos lo obligaron a atravesar periodos lejos de las canchas, una situación que puso a prueba su resistencia y su capacidad de recuperación.

El propio futbolista destacó el papel que jugaron tanto su familia como el cuerpo médico del club durante ese proceso, factores que resultaron determinantes para volver a integrarse plenamente al grupo.

Hoy, después de superar esos obstáculos, David Mackalister Silva continúa siendo una figura clave dentro del plantel.

Un futuro que todavía se escribe

En Millonarios FC, el presente deportivo sigue siendo la prioridad. Sin embargo, el tema del futuro de Mackalister Silva inevitablemente seguirá apareciendo en el radar del club y de su hinchada.

Por ahora, el mensaje que llega desde la dirigencia es claro: el capitán sigue siendo una pieza central dentro del proyecto.

Mientras tanto, el propio jugador mantiene una postura prudente, enfocada en competir, ayudar al equipo y dejar que el tiempo vaya marcando el momento adecuado para decidir el último capítulo de una carrera que ya ocupa un lugar especial en la historia reciente del club.