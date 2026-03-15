La visita de Millonarios a Boyacá Chicó por la Fecha 11 de la Liga BetPlay dejó una derrota para el equipo albiazul, pero también una situación polémica que tuvo como protagonista a su capitán, David Mackálister Silva. El mediocampista fue expulsado en una acción que generó discusión inmediata entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Horas después del encuentro, el propio Mackálister decidió pronunciarse públicamente sobre lo sucedido. A través de un mensaje en redes sociales, el capitán del equipo capitalino ofreció disculpas por su expulsión, explicó lo ocurrido en la jugada y también se refirió al intercambio que tuvo con el árbitro Héctor Rivera durante el partido.

La jugada que terminó con la expulsión de Mackálister Silva

La acción que derivó en la tarjeta roja ocurrió en el minuto 58 del encuentro entre Boyacá Chicó y Millonarios, cuando el marcador estaba 2-1 a favor del equipo local. En ese momento, Mackálister Silva intentó cobrar rápidamente un tiro libre en la mitad del campo con la intención de agilizar el juego y buscar una reacción ofensiva de su equipo.

Al ejecutar el cobro, el balón terminó impactando en el cuerpo de Sebastián Salazar, jugador del Boyacá Chicó que se encontraba cerca de la acción. El detalle que generó el reclamo del capitán albiazul es que Salazar ya estaba amonestado con tarjeta amarilla. Desde la perspectiva de Mackálister, la acción debía ser sancionada con una segunda amonestación por impedir el cobro del tiro libre. Sin embargo, el árbitro Héctor Rivera decidió permitir que el juego continuara sin sancionar al jugador del equipo boyacense.

El reclamo de Mackálister Silva y la decisión del árbitro Héctor Rivera

Tras la decisión arbitral de no mostrar la tarjeta amarilla al jugador del Chicó, Mackálister Silva reaccionó con un reclamo inmediato. El capitán de Millonarios expresó su inconformidad con la decisión del árbitro, cuestionando por qué no se sancionaba la acción del rival. Ante ese reclamo, el juez central Héctor Rivera decidió mostrarle tarjeta amarilla al mediocampista del equipo albiazul.

La situación escaló cuando Mackálister continuó protestando por la jugada. El árbitro interpretó la insistencia como una conducta sancionable y le mostró una segunda tarjeta amarilla, lo que automáticamente significó la expulsión del jugador. De esta forma, Millonarios quedó con diez futbolistas en un momento importante del partido.

Las disculpas de Mackálister Silva a sus compañeros y a la hinchada de Millonarios

Luego del encuentro, el capitán de Millonarios publicó un mensaje en el que asumió responsabilidad por lo ocurrido y ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por la expulsión. “Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la hinchada por lo sucedido hoy”, escribió el mediocampista.

El jugador reconoció que su reacción tuvo consecuencias dentro del partido y por eso decidió expresar públicamente su arrepentimiento. Las palabras del capitán reflejan su intención de cerrar el episodio y enfocarse en los próximos compromisos del equipo en la Liga BetPlay.

La aclaración de Mackálister sobre lo que le dijo al árbitro Héctor Rivera

En el mismo mensaje, Mackálister Silva también explicó cómo fue su intercambio con el árbitro Héctor Rivera. El mediocampista aseguró que, a pesar de la intensidad del momento, nunca utilizó insultos ni faltó al respeto al juez central. “También quiero aclarar que en ningún momento utilicé palabras indebidas, insultos ni falté al respeto”, explicó el jugador.

Según su versión, su reacción se limitó a preguntar por qué la acción del rival no fue sancionada con tarjeta amarilla. “Únicamente pregunté, de forma airada, por qué no era tarjeta amarilla si el rival no dejaba cobrar”.

La otra jugada que mencionó Mackálister en su explicación

En su mensaje, el capitán de Millonarios también hizo referencia a otra situación del partido que, según su percepción, reflejaba una diferencia en el criterio arbitral. Silva señaló una acción protagonizada por Jaime Díaz, jugador de Boyacá Chicó, quien también habría reclamado previamente una decisión del árbitro.

“Posteriormente cuestioné por qué mi acción sí era amarilla, mientras que la de Díaz, jugador del Chicó -quien reclamó de forma similar o incluso más airada minutos antes- no había sido sancionada”, explicó. Para el mediocampista, esa diferencia en las decisiones fue parte del motivo que generó su inconformidad durante el partido.

El impacto de la expulsión en el partido de Millonarios

La salida de Mackálister Silva condicionó el desarrollo del partido para el equipo albiazul. Con un hombre menos en el campo, Millonarios tuvo mayores dificultades para buscar el empate en el estadio La Independencia.

El equipo dirigido por Fabián Bustos terminó cayendo 2-1 ante Boyacá Chicó en un encuentro que dejó varias situaciones polémicas y que se convirtió en uno de los partidos más comentados de la jornada de Liga BetPlay.

Mackálister Silva y su rol como capitán de Millonarios

David Mackálister Silva es uno de los jugadores más representativos del actual plantel de Millonarios y una figura histórica dentro del equipo. Su liderazgo dentro del campo y su vínculo con la hinchada lo han convertido en una referencia del club en los últimos años.

Por esa razón, el propio mediocampista decidió pronunciarse públicamente tras el partido, asumir responsabilidad por la expulsión y explicar lo sucedido con el árbitro Héctor Rivera durante el encuentro en Tunja. El episodio se suma a las polémicas arbitrales y situaciones de tensión que dejó el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios por la Liga BetPlay 2026.