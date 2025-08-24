La Liga BetPlay II 2025 nos trae esta noche un choque imperdible en el gramado del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Se enfrentan Millonarios y Junior, en un partido cargado de historia, tensión y contraste. Los azules, últimos en la tabla y recién sacudidos por la salida del técnico David González, buscarán una victoria que calme la crisis. En su lugar estará Hernán Torres, flamante entrenador, aunque seguirá el juego desde la tribuna.

Los Tiburones, líderes del torneo y con ocho años sin ganar en Bogotá, tienen la oportunidad de oro de ratificar su buen presente en condición de visitante. Será un duelo entre el primero y el último de la tabla, lo que asegura un ambiente eléctrico en la capital.

Millonarios FC vs Junior FC: ver por TV y plataformas Online

Partido: Millonarios FC vs Junior de Barranquilla

Millonarios FC vs Junior de Barranquilla Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Sábado 23 de agosto de 2025 Hora: 8:30 p.m. hora de Colombia

8:30 p.m. hora de Colombia Certamen: Jornada 8 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025

Jornada 8 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025 Árbitro: Diego Ulloa

Diego Ulloa Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Nemesio Camacho El Campín Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios, urgido de un triunfo

El presente de los embajadores es crítico. Son colistas del campeonato y el bajo rendimiento terminó por costarle el cargo a David González. En su reemplazo llegó Hernán Torres, un viejo conocido de la casa, aunque esta vez no estará en el banquillo. El encargado de dirigir al equipo esta noche será Carlos Giraldo, entrenador del Sub-20 y asistente de la institución, acompañado por Cristian Osorno y Óscar Vásquez.

La presión de la hinchada se siente fuerte. Durante la derrota ante Unión Magdalena se vivió una protesta pacífica en El Campín, donde la afición lanzó cientos de zapatos a la cancha en señal de rechazo al presente deportivo del club.

Junior de Barranquilla, líder e ilusionado

El Junior de Barranquilla vive una realidad opuesta. Los dirigidos por Alfredo Arias marchan líderes invictos con cinco victorias y dos empates en siete jornadas. Su solidez fuera de casa es notable: han sumado ocho puntos en visitas a plazas difíciles como Cali, Rionegro y Manizales.

El gran reto de los rojiblancos será romper la racha adversa en Bogotá, donde no ganan a Millonarios desde hace seis partidos consecutivos. Hoy, con confianza y regularidad, buscarán cortar esa sequía y seguir consolidándose en lo más alto de la tabla.

Millos vs Junior: posibles alineaciones

Millonarios FC:

Guillermo De Amores; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Beckham Castro, Bruno Sávio; Edwin Mosquera y Luis Marimón.

DT: Carlos Giraldo

Junior FC:

Mauro Silvera; Edwin Herrera, Cristian Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo León Celis, Jesús David Rivas, Yimmi Chará; Bryan Castrillón, José Enamorado y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias