Millonarios FC se prepara para un reto de alto calibre en la Copa Sudamericana, recibiendo en El Campín a un exigente rival brasileño como São Paulo. El contexto no admite margen de error: para sostener sus aspiraciones internacionales, el equipo albiazul necesita hacerse fuerte en casa y sumar victorias que lo mantengan con vida en la fase.

Sin embargo, la historia invita a la cautela. A pesar de la ventaja que representa la altura de Bogotá, el balance del club frente a equipos brasileños en condición de local ha sido irregular. El empate, de hecho, ha sido el resultado más recurrente en este tipo de enfrentamientos.

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Primeros antecedentes: golpes y aprendizajes

Los duelos entre Millonarios y clubes brasileños comenzaron hace varias décadas, con resultados que marcaron el camino:

1963 – Copa Libertadores Derrota 0-2 ante Botafogo en Bogotá El partido en Brasil no se disputó

1974 – Copa Libertadores Empate 0-0 frente a São Paulo en El Campín Derrota 4-0 en territorio brasileño



Estos primeros cruces dejaron en evidencia la dificultad histórica para imponerse ante rivales de ese país.

La Sudamericana, terreno de mejores recuerdos

Con el paso del tiempo, el panorama cambió, especialmente en la Copa Sudamericana, donde Millonarios logró sus mejores actuaciones frente a brasileños:

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2007 – Cuartos de final vs São Paulo Victoria 0-1 en Brasil (gol de Luis Zapata) Triunfo 2-0 en Bogotá (doblete de Ricardo Ciciliano)

2012 – Octavos vs Palmeiras Derrota 3-1 en Brasil Remontada 3-0 en El Campín (Carlos Ortiz, Wason Rentería y Lewis Ochoa)

2012 – Cuartos vs Gremio Caída 1-0 en Porto Alegre Victoria 3-1 en Bogotá con remontada (Wason Libardo (2) y Wilberto Cosme)



En este periodo, el equipo capitalino mostró carácter y capacidad de reacción en escenarios de alta exigencia.

Libertadores: cuentas pendientes

En la Copa Libertadores, la historia ha sido más adversa, especialmente en fases decisivas:

2013 vs Corinthians Derrota 0-1 en Bogotá Caída 2-0 en Brasil

2017 vs Athletico Paranaense Victoria 1-0 en casa con anotación de Jhon Duque Eliminación por penales (erraron Pedro Franco y Maxi Núñez)

2018 vs Corinthians Empate 0-0 en Bogotá Triunfo 0-1 en Brasil (César Carrillo).



Aunque hubo momentos destacados, el balance general deja más dudas que certezas.

Últimos años: una racha sin victorias

En el ciclo más reciente, Millonarios no ha logrado imponerse ante rivales brasileños, lo que aumenta la presión de cara al presente:

2022 vs Fluminense Derrota 1-2 en Bogotá (Eduardo Sosa) Caída en Río de Janeiro, 2-0.

2023 vs Atlético Mineiro Empate 1-1 en casa (David Silva) Derrota en el sur de Brasil, 3-1

2024 vs Flamengo Empate 1-1 en El Campín (Daniel Ruiz) Caída 3-0 en Maracaná



El equipo ha competido, pero sin lograr ese triunfo clave que marque diferencia.

Historial en Bogotá: números parejos y sensaciones mixtas

Repaso de partidos de Millonarios en El Campín ante clubes brasileños:

0-2 vs Botafogo (1963)

0-0 vs São Paulo (1974)

2-0 vs São Paulo (2007)

3-0 vs Palmeiras (2012)

3-1 vs Gremio (2012)

0-1 vs Corinthians (2013)

1-0 vs Athletico Paranaense (2017)*

0-0 vs Corinthians (2018)

1-2 vs Fluminense (2022)

1-1 vs América MG (2023)

1-1 vs Flamengo (2024)

Saldo en casa:

Triunfos: 4

4 Empates: 4

4 Derrotas: 3

3 Goles a favor: 12

12 Goles en contra: 9

*Serie perdida en penales en 2017

Balance general: deuda abierta

En torneos internacionales, el historial total de Millonarios frente a equipos brasileños refleja una tendencia desfavorable:

Partidos disputados: 19

19 Victorias: 5

5 Empates: 4

4 Derrotas: 11

El desafío es claro: cambiar la historia reciente y aprovechar el contexto actual para construir un resultado que impulse al equipo en la Copa Sudamericana. Esta vez, más que nunca, El Campín está llamado a pesar.