Pasan las horas y la espuma de la victoria todavía no baja entre los hinchas de Millonarios. El contundente triunfo frente a Atlético Nacional sigue generando análisis, celebraciones y múltiples lecturas alrededor de un equipo que, después de un arranque irregular en la Liga BetPlay, parece haber encontrado finalmente el camino.

La alegría en el entorno azul no responde únicamente al golpe deportivo que representó eliminar a uno de sus rivales históricos en el Atanasio Girardot. También hay una sensación creciente de que el equipo ha recuperado confianza, identidad y ambición competitiva. El triunfo dejó algo más que un marcador favorable: movió el tablero del fútbol colombiano y revitalizó a un conjunto que ahora se siente capaz de pelear cosas importantes durante el resto de la temporada.

En medio de este momento positivo surge además una reflexión que cada vez toma más fuerza entre analistas e hinchas: la jugada estratégica de Millonarios en el mercado de pases, una decisión que en su momento fue discutida, pero que hoy empieza a rendir frutos de manera evidente.

La apuesta estratégica de Millonarios en el mercado de pases

Durante el más reciente mercado de fichajes, la dirigencia de Millonarios tomó una decisión que no pasó desapercibida: destinar buena parte de sus esfuerzos y recursos a fortalecer el frente de ataque.

En el fútbol moderno, el concepto de delantera es cada vez más amplio. Incluye extremos, mediapuntas y jugadores que se mueven por fuera del área. Sin embargo, en este caso el enfoque fue mucho más específico: reforzar la posición del delantero centro, el clásico “9” de área, el encargado de capitalizar las oportunidades y transformar el juego ofensivo en goles.

Desde las oficinas del club, el análisis comenzó varios meses atrás. A finales del año anterior, los dirigentes dedicaron largas jornadas a evaluar la conformación del plantel y a definir cuál debía ser el foco principal del nuevo proyecto deportivo.

La conclusión fue clara: llenar de pólvora el ataque.

La lógica detrás de esta decisión era sencilla pero contundente. En el fútbol, más allá de los sistemas y las variantes tácticas, una verdad sigue siendo incuestionable: gana quien convierte más goles. Bajo ese principio, el club decidió construir una plantilla con múltiples alternativas en la zona de definición.

La apuesta implicaba asumir riesgos, pero hasta ahora parece estar funcionando.

Un ataque con nombres de jerarquía

No es habitual encontrar en el fútbol colombiano una plantilla con cuatro delanteros centro de recorrido, experiencia y jerarquía. Sin embargo, Millonarios cuenta actualmente con una nómina ofensiva que destaca por su profundidad.

En el plantel aparecen nombres como:

Leonardo Castro

Rodrigo Contreras

Radamel Falcao García

Jorge Cabezas Hurtado

A ellos se suma, además, otro atacante que podría convertirse en refuerzo natural para el segundo semestre: el argentino Santiago Giordana, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una reciente intervención quirúrgica.

El abanico ofensivo del equipo capitalino es, sin duda, uno de los más completos del torneo.

El reconocimiento a la dirigencia azul

Aunque durante mucho tiempo las decisiones administrativas del club fueron objeto de debate entre los aficionados, el momento actual obliga a reconocer el trabajo realizado por la dirigencia.

El foco inevitablemente apunta hacia figuras como Gustavo Serpa, uno de los principales accionistas del club, pero especialmente hacia dos nombres que desempeñaron un papel determinante en la planificación deportiva: el presidente Enrique Camacho, y el gerente deportivo Ariel Michaloutsos.

Ambos dedicaron semanas intensas de trabajo durante el mercado de pases para identificar los refuerzos adecuados y fortalecer las posiciones clave del plantel. El objetivo era claro: construir un equipo competitivo y con alternativas suficientes para afrontar los retos de la temporada.

La decisión no estuvo exenta de críticas, especialmente después del complicado segundo semestre de 2025, cuando Millonarios quedó eliminado prematuramente de varias competiciones bajo la dirección técnica de Hernán Torres Oliveros.

Sin embargo, el club reaccionó a tiempo. Primero con la confección de una plantilla más profunda y luego con una decisión clave: el cambio de entrenador.

La llegada de Fabián Bustos y el nuevo enfoque ofensivo

La contratación del técnico argentino Fabián Bustos representó un punto de inflexión en el proyecto deportivo.

Su llegada se produjo en un momento delicado del torneo, pero el entrenador logró implementar rápidamente ajustes tácticos que hoy empiezan a reflejarse en el rendimiento del equipo.

Uno de los cambios más significativos fue su apuesta por utilizar dos delanteros centrales en el esquema ofensivo. Esta decisión implicó modificar movimientos, recorridos y diagonales dentro del área rival.

En lugar de depender exclusivamente de extremos abiertos, el equipo comenzó a priorizar la presencia permanente de dos hombres en la zona de definición.

El resultado ha sido un ataque más directo, más agresivo y con mayor capacidad de generar peligro.

Pero más allá de lo táctico, el manejo del grupo también ha sido determinante. A pesar de ser competidores naturales por el puesto, los delanteros han logrado construir una relación marcada por el respeto y la cooperación.

Desde el primer momento se generó una dinámica de compañerismo que ha permitido potenciar el rendimiento colectivo.

Cuatro delanteros, cuatro historias dentro del ataque azul

Cada uno de los atacantes de Millonarios aporta características distintas al funcionamiento ofensivo del equipo.

Leonardo Castro, el goleador consolidado

Durante los últimos tres años, Leonardo Castro se ha convertido en uno de los pilares ofensivos del club.

Su potencia física, capacidad de definición y regularidad lo han consolidado como un referente para la afición. A lo largo de varias temporadas ha mantenido un rendimiento sostenido que lo ubica entre los delanteros más efectivos del campeonato.

Radamel Falcao García, la leyenda que volvió a casa

Hablar de Radamel Falcao García es referirse a uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Confeso hincha de Millonarios, el delantero decidió regresar al club tras varios meses de inactividad con el objetivo de cumplir un sueño personal: retirarse vistiendo la camiseta del equipo de sus amores.

A sus 40 años, sigue mostrando destellos de su calidad y, además, representa un liderazgo invaluable dentro del vestuario.

Su presencia ha tenido un impacto profundo tanto dentro como fuera de la cancha.

Rodrigo Contreras, la gran contratación del año

Si hay un refuerzo que ha logrado ganarse rápidamente el cariño de la hinchada es el argentino Rodrigo Contreras.

Procedente de Universidad de Chile, el delantero conectó de inmediato con el equipo, la ciudad y el público. Desde sus primeros partidos dejó claro que su aporte no sería únicamente en juego colectivo, sino también en goles.

Su actuación frente a Atlético Nacional el 4 de marzo de 2026 quedó grabada en la memoria de los aficionados azules. Aquella noche, en el Atanasio Girardot, firmó dos golazos y lideró una actuación memorable que terminó con la eliminación del rival antioqueño.

Jorge Cabezas Hurtado, juventud y proyección

El cuarto nombre en esta lista es Jorge Cabezas Hurtado, un delantero joven que poco a poco ha ido encontrando su espacio dentro del equipo.

Aunque parte desde una posición secundaria debido al peso de los nombres que tiene por delante, cada vez que ha tenido minutos ha demostrado movilidad, inteligencia para asociarse y capacidad para generar conexiones ofensivas.

Su desarrollo puede convertirse en un activo importante en caso de ser adquirido de forma definitiva.

Un ataque que hoy sostiene el proyecto deportivo

Más allá de los nombres individuales, lo que realmente destaca en el presente de Millonarios es la armonía que existe dentro del grupo de atacantes.

Lejos de generar conflictos, la competencia interna ha elevado el nivel colectivo. La convivencia en el vestuario, la cooperación en el campo y la claridad en el sistema táctico han permitido que el equipo explote al máximo sus recursos ofensivos.

El resultado es un ataque que combina experiencia, jerarquía y juventud.

Y si algo parece claro en este momento del torneo es que la estrategia de Millonarios en el mercado de fichajes comienza a justificarse con resultados dentro del campo.

La apuesta por llenar de pólvora la delantera no solo fortaleció la plantilla: también cambió la narrativa de una temporada que hoy vuelve a ilusionar a toda la hinchada azul.