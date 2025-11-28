El mercado de fichajes para el 2026-I ha puesto a Millonarios frente a decisiones estructurales en su plantilla, especialmente en la zona defensiva. La salida ya acordada del brasilero Bruno Sávio abrió la puerta para una reconfiguración del equipo, pero no es el único movimiento que podría darse. En las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que Juan Pablo Vargas, uno de los jugadores más importantes y regulares del club en los últimos años, también esté cerca de una transferencia al exterior.

El periodista Pipe Sierra informó que Millonarios recibió un interés formal desde México, específicamente del Club Puebla, por el defensor costarricense. La información indica que hay una negociación en curso y que el club embajador está abierto a dejarlo ir si se concreta un acuerdo favorable para todas las partes. De cerrarse la operación, Vargas podría viajar a territorio mexicano en cuestión de días, lo que aceleraría el proceso de reconstrucción del plantel azul para el próximo semestre.

Juan Pablo Vargas: referente defensivo en Millonarios desde 2020

Juan Pablo Vargas, de 30 años, llegó a Millonarios en 2020 procedente de Deportes Tolima. Con el paso de los años se convirtió en uno de los zagueros más sólidos de la Liga BetPlay, reconocido por su capacidad en el juego aéreo, su anticipación, su salida limpia desde el fondo y su regularidad en partidos de alta exigencia.

Su rendimiento lo llevó a ser titular indiscutible tanto en liga como en torneos internacionales y, además, lo mantuvo como pieza fija en la Selección de Costa Rica, especialmente en eliminatorias y competencias oficiales. En diciembre de 2023, Millonarios decidió renovarle su contrato hasta finales de 2026, reflejando el valor que tenía en el proyecto deportivo del club.

El defensor ha sido protagonista en momentos clave: fases finales de liga, participación en Copa Libertadores, cuadrangulares decisivos y duelos en los que su jerarquía le permitió sostener al equipo en instancias de presión. Por eso, su nombre genera impacto en cualquier movimiento de mercado.

El estado actual de la negociación: lo que se sabe de Juan Pablo Vargas en el mercado de fichajes

La versión compartida por Pipe Sierra indica que Millonarios y Puebla siguen en negociación, lo cual indicaría que no se trata de un acercamiento inicial, sino de un diálogo formal. Millonarios valora a Vargas, pero entiende también que una salida en este momento puede ser favorable si se asegura una compensación justa.

Puebla, por su parte, busca cerrar el fichaje en el menor tiempo posible para avanzar en su planificación deportiva. En caso de concretarse, se espera que Vargas viaje la próxima semana a México para realizar exámenes médicos y ultimar detalles de su contrato.

Este escenario pone al defensor muy cerca de cambiar de equipo, aunque, como ocurre en cualquier negociación internacional, aún quedan puntos por resolver: cifras finales, porcentajes de derechos y tiempos de pago.

Cómo impactaría la salida de Juan Pablo Vargas en el proyecto deportivo de Millonarios

La posible transferencia de Juan Pablo Vargas obliga al club a pensar en varias líneas de acción para cubrir su ausencia:

Reemplazo inmediato en defensa

Millonarios debería buscar un zaguero de jerarquía, con experiencia internacional o rendimiento sólido en liga local, capaz de asumir el rol de líder defensivo. Es una posición que no puede quedar descubierta.

Ajustes en la línea defensiva

El equipo perdería a un central zurdo, perfil específico y muy valorado. Esto obliga a revisar variantes tácticas, perfiles en plantilla y disponibilidad en el mercado.

Reestructuración salarial y ocupación de cupos

La salida liberaría un espacio importante dentro de la estructura del equipo. El club podría invertir ese salario y ese cupo en otro refuerzo prioritario.

Continuidad del proyecto 2026-I

Vargas ha sido un pilar, pero Millonarios ya empezó a moverse en nuevas direcciones: fichó a Carlos Darwin Quintero y avanza en negociaciones con otros jugadores. La salida formaría parte de un plan más amplio de renovación.

Lo que le falta a la operación para concretarse

Aunque la negociación estaría avanzada, aún hay pasos clave:

Acuerdo económico final entre Millonarios y Puebla

Definición del porcentaje de derechos involucrado

Firma de contrato internacional

Exámenes médicos en México

Confirmación oficial de los clubes

Si estos puntos se resuelven en los próximos días, Millonarios podría anunciar una de las salidas más importantes de este mercado.

Un movimiento que marcaría el rumbo de la defensa de Millonarios en 2026

La posible salida de Juan Pablo Vargas, uno de los jugadores más determinantes del ciclo reciente, representa un giro importante en la estructura del equipo. Con el mercado abierto y ofertas sobre la mesa, Millonarios evalúa la operación con claridad, mientras Puebla presiona para cerrar un fichaje estratégico. Lo que ocurra en los próximos días será clave para definir el futuro del defensor costarricense y el armado del equipo para el 2026-I.