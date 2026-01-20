Millonarios confirmó uno de los movimientos defensivos más esperados de su mercado de fichajes para 2026: la llegada de Edgar Elizalde. El defensor central uruguayo se convierte oficialmente en nuevo jugador del club albiazul tras llegar como agente libre y firmar contrato por un año, según informó la institución en su presentación oficial.

La incorporación de Elizalde responde a una necesidad clara dentro del proyecto deportivo: sumar un zaguero con juventud, experiencia internacional y antecedentes ganadores. A sus 25 años, el defensor ya recorrió varias ligas, fue campeón en Uruguay y Argentina. Llega a Millonarios en un momento clave de su carrera, con el reto de consolidarse en un club de alta exigencia.

Datos personales y origen de Edgar Elizalde

Edgar Elizalde nació el 27 de febrero del año 2000 en Casupá, Uruguay, una localidad del departamento de Florida. Desde muy joven mostró condiciones para desempeñarse como defensor central, posición en la que se ha mantenido a lo largo de toda su carrera profesional.

Se trata de un zaguero de perfil clásico, zurdo, de 1.82 de estatura, carácter competitivo y una lectura del juego que le permite anticipar y ordenar la línea defensiva. Es diestro, fuerte en los duelos y con presencia constante en el juego aéreo, una de las características que más valoró Millonarios al cerrar su fichaje.

Los equipos en los que jugó Edgar Elizalde

Canterano de Montevideo Wanderers y rápidamente transferido al fútbol italiano. Jugó en Italia, defendiendo la camiseta del Pescara, club en el que comenzó a dar sus primeros pasos como profesional.

Posteriormente, continuó su proceso de formación y competencia en el fútbol italiano con Catanzaro y Juve Stabia. Esa etapa europea fue determinante para su crecimiento táctico, especialmente en aspectos como el orden defensivo, la disciplina posicional y la lectura de los tiempos del partido.

Italia, históricamente exigente para los defensores, le permitió adquirir herramientas que hoy forman parte de su identidad como zaguero.

Regreso a Sudamérica y paso por clubes grandes

Tras su etapa en Europa, Elizalde regresó a Sudamérica y comenzó a sumar experiencias en clubes de peso. En Uruguay, vistió las camisetas de Peñarol y Liverpool FC, dos instituciones acostumbradas a competir por títulos.

En Argentina, tuvo un paso por Independiente, uno de los clubes más históricos del continente, antes de recalar en Platense, equipo del que llega procedente a Millonarios tras competir durante la temporada 2025.

Este recorrido le permitió adaptarse a distintos contextos futbolísticos, estilos de juego y niveles de presión, una virtud clave para integrarse rápidamente al fútbol colombiano.

Los títulos en la carrera de Edgar Elizalde

Edgar Elizalde ya cuenta con un palmarés destacado, un aspecto que fue clave para que Millonarios avanzara en su contratación.

Campeón con Peñarol: Con el club aurinegro, Elizalde fue campeón en tres oportunidades:

Torneo Clausura 2021

Liga Uruguaya 2021

Supercopa Uruguaya 2022

Estos títulos los consiguió en un contexto de máxima exigencia, donde Peñarol tiene la obligación permanente de competir y ganar.

Campeón con Platense: En Argentina, Elizalde sumó un nuevo logro a su carrera al conquistar el Torneo Apertura 2025 con Platense, un título histórico para el club y que consolidó su etapa en el fútbol argentino.

Experiencia internacional con selecciones juveniles

A nivel de selecciones, Edgar Elizalde también tuvo recorrido con Uruguay. Integró procesos en las categorías sub-15, sub-17 y sub-20, experiencias que fortalecieron su carácter competitivo y le permitieron enfrentarse a los mejores talentos de su generación en torneos internacionales.

Ese paso por selecciones juveniles contribuyó a su madurez futbolística y a su capacidad para competir bajo presión.

Un fichaje estratégico de Millonarios para el proyecto 2026

La llegada de Edgar Elizalde a Millonarios FC como agente libre y con contrato por un año representa una apuesta estratégica: sumar un defensor joven, campeón y con recorrido internacional, sin comprometer a largo plazo la planificación del plantel.

Con 25 años, más de 90 partidos profesionales y títulos en Uruguay y Argentina, Elizalde aterriza en Bogotá para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Millonarios incorpora así un zaguero con presente competitivo y un historial que respalda su llegada al equipo albiazul para la temporada 2026.