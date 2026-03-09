Millonarios regresa a la competencia en la Liga BetPlay tras su importante victoria sobre Atlético Nacional en la Conmebol Sudamericana. El equipo dirigido por Fabián Bustos vuelve al Campín para enfrentar a Cúcuta Deportivo, en un compromiso que llega con novedades importantes en la convocatoria.

Una de las principales noticias tiene que ver con la ausencia de Radamel Falcao García. El delantero samario había regresado a la lista de convocados para el duelo internacional en Medellín, aunque se mantuvo en el banco de suplentes durante todo el partido. Ahora, para el juego de liga, vuelve a quedar fuera de la convocatoria, decisión que está relacionada con el proceso de recuperación de una lesión muscular que sufrió semanas atrás.

La lesión de Falcao en Millonarios que explica su ausencia

La situación de Radamel Falcao García se remonta a mediados de febrero. En ese momento, Millonarios confirmó oficialmente que el delantero presentaba una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha.

A partir de ese diagnóstico, el atacante inició un proceso de rehabilitación que lo dejó fuera de varias convocatorias del equipo. El cuerpo técnico ha manejado su recuperación con precaución, teniendo en cuenta la exigencia física de la temporada y la importancia de evitar recaídas.

El regreso de Falcao a la convocatoria se produjo en el partido frente a Atlético Nacional por la Conmebol Sudamericana. Sin embargo, su presencia en el banco tuvo un carácter preventivo. La decisión del cuerpo técnico fue utilizarlo únicamente en caso de que el partido lo exigiera. El encuentro terminó con victoria 1-3 para Millonarios y no fue necesario su ingreso al campo.

Por qué Falcao no está en la convocatoria ante Cúcuta Deportivo

Tras el duelo internacional, el cuerpo técnico tomó la decisión de darle más tiempo al delantero para completar su recuperación. Por esa razón, Falcao vuelve a ser baja en la convocatoria para el partido ante Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay.

La medida busca garantizar que el goleador pueda regresar en plenitud física y evitar riesgos innecesarios en esta etapa de la temporada. En el club consideran que lo más importante es proteger al jugador y asegurar que su retorno a la cancha se dé en condiciones óptimas. La ausencia del samario abre espacio para que otros futbolistas del plantel tengan minutos en el frente de ataque.

Sebastián Mosquera, el atacante juvenil convocado en Millonarios

Ante la ausencia de Falcao y también la de Jorge Hurtado Cabezas, la convocatoria de Millonarios incluye a un nombre joven que representa el proceso formativo del club: Sebastián Mosquera.

Mosquera es un extremo izquierdo nacido en Apartadó, Antioquia, en 2006. Durante el último año se destacó como capitán del equipo Sub-20 de Millonarios, donde mostró características que llamaron la atención dentro del club. Su juego se caracteriza por el desequilibrio en el uno contra uno, velocidad por banda, potencia física y liderazgo dentro del campo. Es un futbolista ofensivo que puede aportar amplitud y profundidad en el ataque.

Sebastián Mosquera y su proceso en las divisiones inferiores de Millonarios

El delantero llegó a Millonarios en septiembre de 2023 y rápidamente se adaptó al estilo de juego del club. En ese momento formaba parte del proceso juvenil dirigido por Carlos Giraldo, entrenador que trabajaba con las categorías menores.

Su evolución en el equipo Sub-20 fue rápida. Mosquera empezó a destacarse en torneos juveniles y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de esa categoría. Su rendimiento llamó la atención dentro de la estructura deportiva del club y fue seguido de cerca por los entrenadores del plantel profesional.

El antecedente de Sebastián Mosquera en el plantel profesional

La convocatoria para el partido ante Cúcuta Deportivo no es la primera experiencia del jugador en el entorno del primer equipo. En marzo de 2025 recibió su primera citación al plantel profesional bajo la dirección técnica de David González. Ese llamado fue el reconocimiento a su crecimiento dentro del club y a su rendimiento en torneos juveniles.

Mosquera también tuvo participación destacada en la Supercopa Juvenil 2024, uno de los campeonatos más exigentes del fútbol colombiano en categorías menores. En los cuartos de final de ese torneo anotó un gol frente a Fortaleza CEIF, mostrando su capacidad para responder en partidos importantes.

Durante su proceso en las divisiones menores de Millonarios, Sebastián Mosquera compartió equipo con varios jugadores que posteriormente tuvieron apariciones en el plantel profesional. Entre ellos están Juan Esteban Carvajal, Jhoan Hernández, Luis Marimón, Samuel Asprilla, Brayan Campaz y Neyser Villarreal.

Todos forman parte del proyecto de promoción de talentos juveniles que el club ha consolidado en los últimos años. La idea institucional ha sido dar espacio a jugadores formados en casa y construir una transición natural entre las categorías menores y el equipo profesional. La convocatoria de Mosquera vuelve a reflejar ese modelo, en el que la cantera continúa siendo una fuente importante de oportunidades para los futbolistas jóvenes dentro de Millonarios.

Convocados de Millonarios para recibir a Cúcuta Deportivo:

Será el décimo partido para Millonarios en la Liga BetPlay. Llega ocupando la duodécima casilla de la tabla con 11 puntos, a 3 del octavo (Bucaramanga). Para el duelo, estos son sus convocados: