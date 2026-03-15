El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios por la Liga BetPlay 2026 dejó más que un resultado deportivo. Tras la victoria del equipo boyacense por 2-1 en el estadio La Independencia, se presentaron incidentes en la zona de camerinos que generaron polémica y versiones enfrentadas entre los protagonistas.

Uno de los nombres que quedó en el centro de la discusión fue el de Jacobo Pimentel, jugador del conjunto local que no hizo parte del compromiso y terminó con contusiones en la cabeza y un corte en el labio luego de lo ocurrido en el túnel rumbo a los vestuarios.

El incidente en el estadio La Independencia tras Boyacá Chicó vs Millonarios

Luego del pitazo final en el estadio La Independencia, jugadores de ambos equipos se dirigían hacia los camerinos cuando comenzaron los enfrentamientos verbales. De acuerdo con la información divulgada por diversos medios, el ambiente se tornó tenso en el pasillo que conecta el campo de juego con los vestuarios. En medio de esa situación se generaron empujones y discusiones entre algunos futbolistas.

El episodio más delicado fue el que involucró a Jacobo Pimentel, quien terminó con lesiones visibles tras el altercado. El futbolista presentó contusiones en la cabeza y un corte en el labio que llamaron la atención inmediatamente después del partido. A partir de ese momento surgieron dos versiones completamente distintas sobre lo sucedido en el túnel del estadio.

La versión de Boyacá Chicó sobre lo ocurrido con Jacobo Pimentel

Desde el lado del equipo boyacense, el primero en referirse al incidente fue Eduardo Pimentel, dueño y dirigente histórico del club. El directivo habló sobre lo ocurrido y señaló directamente a jugadores de Millonarios como responsables de la agresión contra el futbolista de Boyacá Chicó.

Según sus declaraciones en el GOL CARACOL, los protagonistas del incidente habrían sido dos jugadores de Millonarios: “Los agresores fueron el señor Leonardo Castro y Diego Novoa. Se formó una situación muy desagradable porque no saben perder. Son muchachitos que creen que todo lo van a ganar con bravuconadas”, afirmó Eduardo Pimentel al referirse a los hechos.

Las palabras del dirigente generaron una fuerte reacción en el entorno del fútbol colombiano, ya que apuntan directamente a dos futbolistas del plantel albiazul.

La respuesta de Millonarios sobre el incidente en Tunja

Desde Millonarios también surgió una versión distinta de lo sucedido en el túnel del estadio La Independencia. Según información publicada por Futbolred, citando una fuente del club capitalino, los hechos habrían tenido un origen diferente al señalado desde Boyacá Chicó.

De acuerdo con esa versión, los jugadores de Millonarios se dirigían al camerino cuando comenzaron los intercambios verbales. “Los jugadores ya iban al camerino y ahí empezaron a hablarse cosas. De pronto apareció Jacobo, a buscar problema, a insultar a varios jugadores”, explicó la fuente citada.

La versión añade que el jugador del Chicó incluso habría llegado hasta la zona de camerinos del equipo visitante. “Llegó hasta al camerino y alcanzó a ingresar. Ahí se armó una discusión y lo sacaron, incluso con policías”.

El momento en el que Jacobo Pimentel habría sufrido las lesiones, según fuente en Millonarios

La versión compartida desde Millonarios también explica cómo se habría producido la lesión que sufrió el futbolista del Boyacá Chicó. Según ese relato, luego de ser retirado del camerino del equipo visitante se produjo el incidente que generó las contusiones.

“Al salir de ese camerino, hay que bajar unas escaleras y se resbaló. Al resbalarse se pegó con la pared y se reventó la cara”, explicó la fuente citada por el medio. Incluso se agregó un detalle adicional sobre el lugar donde ocurrió el golpe. “De hecho la pared quedó manchada con sangre”. Esta versión contradice directamente las declaraciones realizadas desde el lado del equipo boyacense.

El contexto del partido que terminó en polémica

El duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios formaba parte del calendario de la Liga BetPlay 2026-1 y representaba un partido importante para ambos equipos. El conjunto boyacense logró imponerse 2-1 en el estadio La Independencia, sumando tres puntos valiosos en el campeonato.

Sin embargo, la conversación posterior al partido terminó centrada en los incidentes ocurridos fuera del campo y en las diferentes versiones sobre lo sucedido con Jacobo Pimentel. Las declaraciones del dirigente Eduardo Pimentel y la respuesta surgida desde el entorno de Millonarios dejaron abierta una polémica que podría tener repercusiones disciplinarias o investigaciones posteriores dentro del fútbol colombiano.