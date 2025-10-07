El famoso clásico de las estrellas vivirá una nueva edición esta noche de martes en la fría capital del país. En el majestuoso estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Millonarios FC y América de Cali medirán fuerzas en uno de los duelos más históricos y vibrantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Dos colosos heridos que necesitan con urgencia los tres puntos para seguir soñando con un cupo entre los ocho clasificados de la Liga BetPlay II-2025.

Millonarios vs América: Horario, Televisión y Streaming para ver FPC

Partido: Millonarios FC vs América de Cali

Millonarios FC vs América de Cali Fecha: Martes 7 de octubre de 2025

Martes 7 de octubre de 2025 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 14

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 14 Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Wilmar Roldán (Antioquia) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios y América, frente a una cita decisiva en Bogotá

El duelo entre Millonarios y América de Cali cerrará la fecha 14 del campeonato colombiano con un contexto apremiante para ambos clubes. El conjunto azul llega golpeado tras su caída 2-0 ante Atlético Nacional en Medellín, resultado que lo dejó con un margen de error mínimo si desea mantenerse en la pelea por los cuadrangulares.

Una nueva derrota complicaría seriamente el panorama del cuadro embajador, que deberá sumar prácticamente todos los puntos restantes para aspirar a clasificar. En la otra orilla, el América busca aprovechar el envión anímico que significó su triunfo 1-2 sobre Junior de Barranquilla en la Copa BetPlay, y ahora quiere trasladar ese rendimiento al torneo de Liga.

Millonarios presenta cambios importantes

El equipo de Hernán Torres no atraviesa su mejor momento en el torneo doméstico. En los últimos cinco compromisos de Liga BetPlay, los azules registran dos victorias, dos derrotas y un empate, números que los mantienen fuera de la zona de clasificación.

Para el juego de esta noche, Torres contará con el regreso del lateral Danovis Banguero, quien recupera la titular tras superar molestias físicas. En consecuencia, Samuel Martín Díaz volvería al banco de suplentes. También reaparecerá el defensor Jorge Arias, ausente la fecha anterior por sanción.

Sin embargo, el estratega tolimense no podrá disponer del zaguero costarricense Juan Pablo Vargas, convocado por su selección nacional de su país para la próxima Fecha FIFA. Su ausencia obligará a ajustar la defensa frente a un rival de alta intensidad ofensiva.

América de Cali, con variantes para el clásico

Por los lados Escarlatas, el técnico David González prepara dos cambios en su formación inicial con respecto al equipo que venció a Junior por Copa. El arquero Joel Graterol retomará la titularidad en lugar de Jorge Soto, mientras que el extremo Cristian Barrios sería inicialista en reemplazo de Tilman Palacios, buscando mayor profundidad por los costados.

Otra novedad es la inclusión de Andrés Roa en la convocatoria, ante la ausencia de Sebastián Navarro, no citado para este compromiso. El cuadro escarlata pretende dar un golpe de autoridad en Bogotá y seguir escalando posiciones en la tabla, ya que una victoria lo podría ubicar a solo tres puntos del octavo lugar.

El invicto azul que alimenta la ilusión

Pese a las dificultades, Millonarios tiene a su favor una estadística que genera optimismo: acumula ocho partidos sin perder ante América de Cali como local en Liga, con un saldo de cinco triunfos y tres empates. La última victoria americana en El Campín data de octubre de 2019, cuando se impuso 2-1, siendo esta la mejor racha del conjunto embajador en casa frente al cuadro vallecaucano durante el siglo XXI.

Posibles formaciones

Millonarios FC: Diego Novoa; Helibelton Palacios, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Alex Castro; Beckham Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Leonardo Castro.

DT: Hernán Torres.

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Andrés Roa; Cristian Barrios, Dylan Borrero y Luis Ramos.

DT: Alex Escobar (encargado en la línea).

El clásico de las estrellas promete emociones, historia y dramatismo en el Campín, donde dos gigantes del Fútbol Profesional Colombiano saldrán a la cancha con la obligación de ganar o quedar rezagados en la lucha por la clasificación.