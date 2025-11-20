La afición del DIM atraviesa horas de enorme tensión tras la lesión de Washington Aguerre, quien debió abandonar el partido ante Junior de Barranquilla en los cuadrangulares semifinales. El incidente, ocurrido al minuto 27, llegó después de una atajada brillante frente a un ataque de Guillermo Paiva, acción en la que el uruguayo cayó de forma desafortunada sobre su hombro izquierdo, sin ningún tipo de contacto rival.

Un golpe que enciende todas las alarmas

El diagnóstico preliminar confirma luxación de hombro, exactamente en la misma zona que ya había presentado problemas meses atrás. La coincidencia preocupa profundamente al cuerpo técnico de Alejandro Restrepo, pues Aguerre no solo ha sido una garantía bajo los tres palos, sino un líder natural en la estructura del equipo. Su salida inmediata del campo dejó en evidencia la gravedad del dolor: intentó continuar, pero detuvo el partido en repetidas ocasiones hasta que finalmente fue sustituido por Éder Chaux.

Aunque no existe parte médico oficial, los tiempos habituales de recuperación para este tipo de lesiones apuntan a cerca de un mes entre alta médica y alta deportiva. De confirmarse ese escenario, Aguerre no volvería a jugar con el DIM en lo que resta del año, perdiéndose instancias que serán decisivas para las aspiraciones del club.

¿Cómo se lesionó Washington Aguerre?

La jugada fue tan simple como dolorosa: Aguerre cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su brazo izquierdo. Quedó tendido en el suelo, sujetándose la extremidad y mostrando señales visibles de frustración. El arquero intentó continuar, demostrando su fortaleza habitual, pero el dolor no le permitió estirar completamente el brazo.

La escena revivió el fantasma de la lesión sufrida en agosto pasado, cuando un trauma indirecto lo dejó fuera por varias semanas. La similitud entre ambos casos explica por qué la sustitución fue rápida y necesaria.

🏥🇺🇾 Washington Aguerre se retira sentido a los 27′ minutos del primer tiempo ante Junior.pic.twitter.com/yLg77tVQcJ — Peñanalytics (@Peanalytics_) November 20, 2025

Silencio institucional y angustia creciente

El hermetismo total del cuerpo médico y de la directiva del DIM ha elevado la ansiedad de la hinchada. En redes sociales se multiplican los llamados a emitir un reporte oficial, mientras aumenta el temor sobre una lesión peor de lo imaginado. La falta de información contrasta con la urgencia del momento competitivo, sobre todo teniendo en cuenta que se aproxima un clásico clave contra Atlético Nacional en la segunda fecha de los cuadrangulares.

El club ha optado por manejar la situación con absoluta reserva, una postura que genera más preguntas que respuestas dentro de un entorno que vive con los nervios de punta.

DIM: una enfermería que no da tregua

La lesión de Aguerre se suma a una cadena de bajas que ha complicado seriamente la planificación de Restrepo. El equipo ya venía lidiando con la ausencia prolongada del zaguero Kevin Mantilla, quien estuvo fuera por un tiempo considerable. A esto se añade la situación del goleador Francisco Fydriszewski, cuya participación en el próximo clásico está en duda.

El juvenil Halam Loboa, quien se perfilaba como una pieza importante en la mitad de la cancha, también está fuera de competencia. Con estos nombres en la lista de lesionados, el Poderoso enfrenta uno de los momentos más complejos de la temporada.

Un cierre de año lleno de interrogantes

El DIM necesita respuestas, y las necesita pronto. La situación de Washington Aguerre se ha convertido en el centro de atención de un club que ve cómo, en cuestión de semanas, su estructura titular queda golpeada en zonas claves. La afición espera que las próximas horas traigan claridad y detalles concretos sobre el estado del arquero uruguayo.

Por ahora, lo único seguro es que el panorama del Poderoso de la Montaña se ha nublado justo cuando más necesitaba estabilidad, fortaleza defensiva y liderazgo dentro del campo. El remate de la temporada promete ser un desafío mayúsculo para un equipo que cada día suma una preocupación más.