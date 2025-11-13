Atlético Nacional visita al Junior FC este jueves 13 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez (7:00 p.m.), en el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025. El Verdolaga necesita una victoria en Barranquilla para intentar alcanzar el primer lugar de la tabla y asegurar la ventaja deportiva del famoso punto invisible para los cuadrangulares. Los Tiburones, ya clasificados, buscan un triunfo que les permita recomponer su imagen ante su afición.

Junior vs Nacional: señales abiertas para ver HOY EN VIVO

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Jueves 13 de noviembre de 2025 Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Televisión y señales abiertas:

Red+ Noticias (Claro): HD 1001

DirecTV: HD 1636 – SD 636 – DGO

Movistar: Canal 816

Tigo: Señal 02

Win Sports

Win Play

YouTube de Win Sports

Nacional, obligado a ganar para asegurar el punto invisible

Más allá del atractivo natural de un duelo entre dos grandes del fútbol colombiano, el encuentro tiene un condimento especial: los dirigidos por el ‘Caballito’ Arias buscan el punto invisible, una ventaja deportiva que solo obtienen los dos primeros de la fase regular.

Con 37 puntos, el Verdolaga llega a esta jornada en la segunda posición y depende de sí mismo para finalizar como líder. Una victoria en Barranquilla puede darle tanto el primer lugar como el beneficio que podría marcar diferencia en los cuadrangulares.

Sin embargo, cualquier tropiezo ante los rojiblancos, sumado a un triunfo de Atlético Bucaramanga sobre Deportivo Pasto o de Independiente Medellín frente a América de Cali, podría dejar a los antioqueños sin esta ventaja clave.

Billy Arce regresa; Andrés Sarmiento es baja

El rendimiento sólido de Atlético Nacional durante la fase regular se ha apoyado en su capacidad ofensiva. Para este duelo, el equipo recupera al ecuatoriano Billy Arce, quien volverá al once inicial tras varias fechas por fuera. Será el reemplazo del lesionado Andrés Sarmiento, baja confirmada para el resto del semestre.

El proyecto deportivo del ‘Caballito’ Arias busca cerrar la fase regular con autoridad y llegar en alza a los cuadrangulares.

Junior quiere cerrar con victoria ante su gente

Del lado local, Junior de Barranquilla arriba sin chances matemáticas de disputar el punto invisible, ya que incluso ganando llegaría a 35 unidades. Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias quieren darle una alegría a su hinchada y cerrar la fase regular fortalecidos en lo anímico antes de iniciar los cuadrangulares semifinales.

El equipo costeño aseguró su clasificación en la jornada anterior y utilizará este partido como una oportunidad para ajustar detalles y recuperar confianza.

Convocados del Junior para enfrentar a Nacional