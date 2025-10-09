El talentoso volante creativo Jannenson Sarmiento, de 25 años, estaría viviendo sus últimos partidos con el Unión Magdalena, club con el que acordó su salida una vez finalice la presente temporada de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II. Aunque el cuadro samario mantiene una mínima esperanza de permanencia en la Primera División, su descenso parece inminente. Sin embargo, gracias al talento, goles y asistencias de Sarmiento, el equipo continúa soñando con la salvación.

Pase lo que pase con el Unión Magdalena, el futuro del jugador ya parece definido: cambiará de club en diciembre, dejando una importante suma de dinero en las arcas del conjunto samario, que prepara la venta definitiva de sus derechos deportivos.

Millonarios, América y Junior: los principales interesados

Desde hace varios meses, tres grandes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se encuentran en la puja por quedarse con el mediocampista barranquillero: Millonarios FC, América de Cali y Junior de Barranquilla.

Sarmiento llegó libre a Santa Marta en enero de 2024 procedente de Danubio de Uruguay, y en solo dos temporadas se convirtió en la gran figura del Ciclón Bananero, siendo pieza clave en el título del ascenso en 2024 y en la lucha actual por mantenerse en la categoría. Su estilo de juego —amagues cortos, pegada precisa, técnica depurada y visión de pase— le ha valido elogios de la prensa deportiva nacional y de los aficionados en general.

El primer club en acercarse fue Millonarios FC, en enero del presente año. El cuadro Azul alcanzó, incluso, un acuerdo verbal para adquirirlo a préstamo con opción de compra, pero el negocio se cayó a última hora cuando el máximo accionista del Unión, Eduardo Dávila Armento, cambió las condiciones y exigió que la operación se realizara únicamente mediante venta definitiva.

Con el paso de las semanas, América de Cali y Junior de Barranquilla también se sumaron a la disputa. Sin embargo, el propio Sarmiento aclaró en las últimas horas cuál es el equipo que más cerca está de ficharlo.

Sarmiento confesó su preferencia: “La balanza se inclina con América”

El mediocampista fue entrevistado por el programa radial Zona Libre de Humo, de Cali, y habló sin rodeos sobre su presente y su futuro inmediato.

“Creo que he hecho las cosas muy bien en Unión y merezco la oportunidad de estar en otro equipo donde tenga mejores herramientas para mostrar todo mi potencial”, señaló Sarmiento al ser consultado sobre sus posibilidades de cambiar de club.

Y cuando le preguntaron directamente por el interés del América, su respuesta fue aún más contundente:

“La verdad es que América siempre han mostrado mucho interés y se han mantenido cerca de mi rendimiento, han hecho un seguimiento constante de mí y hoy por hoy la balanza se inclina con ellos”, respondió el jugador, quien esta vez dejó de lado sus habituales gambetas en el campo para ser directo y sincero ante los micrófonos.

#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️»@AmericadeCali siempre ha mostrado mucho interés y eso lo agradezco mucho, eso inclina un poco la balanza» Jannenson Sarmiento

📷 D.R.A. pic.twitter.com/pEgsfjcLkr — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) October 9, 2025

Junior no se rinde: apuesta económica y orgullo regional

Pese a las declaraciones del jugador, en Barranquilla no se dan por vencidos. Los dirigentes del Junior continúan atentos a la evolución del caso y estarían dispuestos a igualar o superar cualquier oferta que llegue desde Cali. El valor del traspaso solicitado por Unión Magdalena ronda el millón de euros, una cifra que el club barranquillero considera razonable dentro de su presupuesto.

Además del factor económico, los Char, propietarios del equipo, creen que hay un elemento emocional que puede jugar a su favor: Sarmiento es oriundo de Baranoa (Atlántico), y dentro de la política institucional del Junior siempre ha existido un especial interés por reforzarse con talento costeño.

En ese sentido, la dirigencia del cuadro Tiburón no solo intentaría seducir al futbolista desde el punto de vista financiero, sino también apelando al orgullo regional, presentarle la posibilidad de cumplir el sueño de jugar en el club de su tierra y consolidarse, definitivamente, como una de las joyas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Sarmiento: decisión inminente y futuro prometedor

Todo indica que el futuro de Jannenson Sarmiento se definirá en las próximas semanas, una vez Unión Magdalena cierre su participación en la Liga BetPlay. Por ahora, el jugador se mantiene enfocado en ayudar a su equipo a permanecer en la Primera División, aunque sabe que su destino está en otro lugar.

Tanto América de Cali como Junior de Barranquilla tienen las mejores opciones de quedarse con el futbolista, quien se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado colombiano y uno de los talentos con mayor proyección internacional.