El DIM cerró la fase de Todos contra Todos del 2025-2 con una demostración impactante de poder ofensivo que quedará grabada en la historia del campeonato colombiano. El 3-0 ante América de Cali no solo fue una victoria contundente, sino el golpe final para consolidar un semestre inolvidable. Con un fútbol dinámico, ambicioso y cargado de variantes, el equipo de Alejandro Restrepo alcanzó una marca que ningún otro club había logrado en Liga BetPlay.

Esa partido en el Atanasio Girardot no fue un simple trámite previo a los cuadrangulares: fue el escenario perfecto para sellar un récord sin precedentes. El DIM se convirtió en el EQUIPO MÁS GOLEADOR EN UNA EDICIÓN DEL TODOS CONTRA TODOS de la Liga BetPlay, superando una marca que parecía inquebrantable durante más de dos décadas. Con una estructura ofensiva sólida, múltiples protagonistas y un estilo arriesgado pero efectivo, Independiente Medellín firmó una actuación histórica.

Récord del DIM en el Todos contra Todos: 46 goles en 20 partidos de la Liga BetPlay

La cifra que define esta campaña es tan sorprendente como contundente: 46 goles en 20 partidos, el nuevo récord absoluto del Todos contra Todos en la Liga BetPlay. Con este registro, el equipo superó los 44 goles del Deportivo Cali en 2002-I, marca que se mantenía como referencia histórica. La diferencia es aún mayor si se agrega un detalle clave: Medellín logró su cifra jugando dos partidos menos.

El promedio de anotación del Poderoso es simplemente extraordinario: 2.3 goles por partido, una media que dejó a los rivales sin respuestas tácticas consistentes. Esta versión del DIM ha mostrado un equilibrio admirable entre explosión ofensiva, ocupación de espacios, precisión en los últimos metros y una variedad de recursos para romper defensas. Cada encuentro fue la confirmación de una maquinaria que funcionó a máxima potencia.

Goleada a América de Cali: un triunfo clave para el récord

El 3-0 en el Atanasio fue el capítulo final de esta fase regular y la jugada maestra que selló la marca. Independiente Medellín dominó a América con autoridad, concentración y un nivel de ejecución superior. Más allá del contexto, la presión del local o el ambiente en las tribunas, el equipo mostró carácter y una identidad futbolística definida.

Ese triunfo sintetizó todo lo que ha sido el DIM en 2025-2: vertical, agresivo, atento a las transiciones y con una claridad notable para convertir oportunidades. En cada gol, en cada jugada asociada, quedó en evidencia un funcionamiento aceitado que respalda los números. La goleada no fue casualidad: fue la confirmación de un semestre que ya se intuía histórico.

Goleadores del DIM: cifras que explican un récord histórico para el FPC

El registro de 46 goles no se explica por un solo protagonista. El DIM construyó esta marca con un ataque coral, con participación de catorce jugadores diferentes que aportaron a la estadística final. Cada uno, desde su rol, empujó el récord hacia adelante.

Los goleadores del semestre de Independiente Medellín:

Francisco Fydriszewski: 11

Brayan León: 8

Baldomero Perlaza: 5

Léider Berrío: 4

Luis Sandoval: 3

Francisco Chaverra: 3

José Ortiz: 2

Ménder García: 2

Jhon Palacios: 2

Alexis Serna: 2

Léyser Chaverra: 1

Jarlan Barrera: 1

Diego Moreno: 1

Juan David Arizala: 1

Esta amplitud de anotadores respalda la idea de un equipo que no depende de un solo delantero, sino de un sistema que involucra a todos y potencia al colectivo.

Análisis del estilo de juego del DIM: un modelo ofensivo sólido

Entender este récord requiere analizar el sello del entrenador Alejandro Restrepo. Su propuesta combina presión alta, circulación rápida del balón, amplitud con extremos y llegada constante desde segunda línea. El DIM se convirtió en un equipo que ataca con muchos, que interpreta bien los espacios y que nunca renuncia a la intensidad.

Restrepo ha logrado que su equipo ejecute movimientos sincronizados y aproveche la velocidad y potencia de sus jugadores ofensivos. La toma de decisiones en campo contrario, la precisión en los centros y la agresividad para recuperar el balón fueron elementos clave para sostener este ritmo goleador. El entrenador no solo construyó un equipo competitivo: moldeó una identidad que hoy se traduce en números históricos.

DIM en los cuadrangulares: un candidato con la marca del gol

Con este registro, el DIM llega a los cuadrangulares con un envión difícil de ignorar. Ser el equipo más goleador en un formato todos contra todos y superar una marca vigente desde 2002-I no solo alimenta la confianza interna, sino que envía un mensaje rotundo al resto de competidores.

Este DIM ya dejó su huella en la fase regular. Ahora, con un récord nunca antes visto en la Liga BetPlay, enfrenta el desafío de transformar esa contundencia en resultados decisivos durante la fase final. El Poderoso está encendido, llega inspirado y tiene argumentos futbolísticos para aspirar a mucho más.