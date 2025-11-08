El DIM está viviendo un cierre de semestre que mantiene viva una ilusión tan grande como exigente: luchar por dos títulos al mismo tiempo. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo compite en la Copa BetPlay 2025 (donde ya dio un golpe fuerte en la semifinal) y también está cerrando la fase regular de la Liga BetPlay 2025-2 con una campaña que lo deja dependiendo de sí mismo para ser cabeza de serie en cuadrangulares.

Lo más valioso es que el Poderoso está mostrando consistencia en los momentos clave. Reaccionó tras los tropiezos del inicio del semestre, ajustó su funcionamiento y hoy parece un equipo con identidad, con figuras en alto rendimiento y con una confianza que se refleja en resultados determinantes.

Independiente Medellín compitiendo en dos frentes

El primer golpe lo dio en la Copa BetPlay. En el partido de ida de la semifinal, el DIM ganó 0-1 como visitante frente a Envigado, asegurando una ventaja importante para la vuelta en el Atanasio. Fue una presentación seria, inteligente y con jerarquía, demostrando que el equipo aprendió a jugar partidos que requieren madurez y control emocional. Pero la historia no se detuvo allí. Apenas unos días después, el Medellín volvió a ser visitante, esta vez por la Liga BetPlay y nuevamente mostró un nivel alto, con contundencia y personalidad.

Goleada en Pereira: un resultado favorable para el Poderoso en la Liga BetPlay

En la penúltima jornada del Todos contra Todos, el DIM enfrentó a la sub-20 de Deportivo Pereira y ganó 1-4 con una actuación sólida, ofensiva y bien administrada. Los goles fueron de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala, confirmando algo que ha sido tendencia en el semestre: el equipo distribuye el protagonismo y no depende solo de un nombre para marcar diferencias.

Con este triunfo, el Poderoso llegó a 39 puntos y una diferencia de gol de +15, un dato muy relevante para lo que viene. Ese resultado dejó al DIM en posición de depender de sí mismo para entrar a cuadrangulares como cabeza de serie.

La última fecha para Independiente Medellín: un partido para asegurar la ventaja deportiva

La definición llegará en la última jornada del Todos contra Todos, en el Atanasio Girardot, frente a América de Cali. La tabla tiene a varios equipos en la pelea directa por los cupos de cabeza de serie:

Deportes Tolima

Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga

Fortaleza CEIF

Sin embargo, el DIM está en la mejor posición: si gana por amplia diferencia de goles, no depende de nadie. Incluso un empate, según otros resultados, podría sostener la ventaja, pero en este punto del semestre, el equipo parece determinado a cerrar con autoridad.

La doble corona para el DIM es una posibilidad real

No es ilusión. Es escenario competitivo. El DIM está a un paso de jugar una final de Copa BetPlay. Le falta un partido contra Envigado en el que, incluso con el empate, avanzará a la final. Y en la Liga BetPlay está a una victoria de iniciar cuadrangulares como cabeza de serie.

Eso significa que, por estructura competitiva, por calendario y por rendimiento: El Poderoso está en posición de pelear por la doble corona. Un objetivo que parecía lejano hace algunas semanas, y que hoy se sustenta en resultados, en funcionamiento y en un grupo que se reencontró con su mejor versión.