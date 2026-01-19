El inicio del año competitivo para el DIM dejó más frustración que certezas. En su visita a Deportivo Pasto, el Poderoso cayó por la mínima diferencia en el primer partido oficial de la temporada, un resultado condicionado por una jugada que generó debate y que terminó marcando el desarrollo del encuentro. El 1-0 llegó desde el punto penal, en una acción que dentro del Poderso fue catalogada como dudosa.

Más allá del resultado, el partido dejó dos focos claros en la lectura interna del Medellín: la inconformidad con la decisión arbitral que derivó en el gol y la postura de liderazgo asumida por su capitán, Francisco Fydriszewski, quien no solo expresó la molestia colectiva, sino que decidió hacerse responsable por las oportunidades desperdiciadas que pudieron cambiar la historia del debut.

El debut del DIM en la Liga BetPlay: derrota en una plaza compleja

Independiente Medellín comenzó la Liga BetPlay con una visita exigente a la altura de Pasto. El partido fue intenso, disputado y condicionado por el contexto físico y climático, un factor que históricamente complica a los equipos visitantes.

Durante buena parte del encuentro, el DIM mostró orden, intención de competir y un plan claro para sostener el juego y buscar ventajas con el paso de los minutos. Sin embargo, el marcador terminó inclinándose por una acción puntual que cambió el rumbo del partido.

La jugada del penalti que generó la queja del DIM

El único gol del compromiso llegó tras un penalti sancionado por el árbitro Sebastián Toro. La infracción fue señalada por una falta de Halam Loboa sobre Andrey Estupiñán, una acción que, tanto en cancha como en el análisis posterior, dejó dudas en el banco y los jugadores del Medellín.

Desde la perspectiva del DIM, la jugada no fue lo suficientemente clara para sancionar la pena máxima. El hecho de que el VAR respaldara la decisión del juez central aumentó la sensación de frustración en el equipo, que sintió que el partido se le escapó por una interpretación arbitral.

La postura de Alejandro Restrepo tras el partido

En rueda de prensa, el entrenador Alejandro Restrepo expresó el sentir del grupo, apuntando tanto al desarrollo del juego como al impacto de la jugada sancionada:

“Sentíamos que con el recambio que teníamos, la frescura en el banco podríamos rematar bien el juego. Con el marcador abajo fue así. Duele mucho porque fue una jugada dudosa, el árbitro y el VAR la juzgaron así. Duele porque se había hecho un primer tiempo con un planteamiento para rematar bien en el segundo. Irnos con las manos vacías es el dolor que tenemos todos adentro”.

Las palabras del DT reflejaron que el equipo se sentía competitivo y con argumentos para sumar, pero que el penalti alteró el plan inicial y obligó a asumir riesgos en un contexto adverso.

La voz del capitán: Fydriszewski y la autocrítica

Más allá de la queja arbitral, la declaración que más peso tuvo fue la de Francisco Fydriszewski. El delantero argentino, capitán del DIM, no esquivó la polémica, pero decidió ir un paso más allá y asumir responsabilidades propias.

“Es una plaza jodida, venir a jugar a la altura. Nosotros estábamos mentalizados, físicamente muy bien. Son detalles. Para mí la jugada fue dudosa, que te deja abajo en el marcador. Se hace cuesta arriba recuperar el resultado”, afirmó.

Acto seguido, el capitán fue directo con su autocrítica: “Me hago responsable porque tuve dos ocasiones muy claras y no las pude convertir. Siento que podía haber ayudado un poco más al equipo. Me hago responsable”.

Por qué Fydriszewski decidió asumir la responsabilidad

La postura de Fydriszewski no fue casual. En un partido cerrado, con pocas opciones claras, el DIM tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar el desenlace. El propio capitán reconoció que dispuso de dos ocasiones claras de gol y que no logró concretarlas.

En ese contexto, su mensaje apuntó a algo más profundo que la jugada del penalti: la necesidad de asumir errores propios y no centrar todo el análisis en el arbitraje. Esa autocrítica refuerza su rol como líder dentro del grupo y envía un mensaje hacia el vestuario de cara a lo que viene.

El cruce con el árbitro y la amarilla asumida

Fydriszewski también se refirió a un momento de tensión con el árbitro durante el partido. Reconoció que, en medio de la calentura del juego, reclamó de forma airada y que eso derivó en una amonestación.

“Son momentos de partido en que tenés calentura. Ves que están cobrando faltitas, que hacen tiempo. Eso me molesta muchísimo. Después, en el entretiempo le fui a decir algo al árbitro. Le hablé un poco fuerte y fue merecida la amarilla que me sacó, pero le pedí disculpas”.

Aunque insistió en que no coincide con la sanción del penalti y que la jugada pudo revisarse más a fondo, dejó claro que asumió su error en la forma de reclamar.

Una derrota que deja lecciones tempranas

El debut del DIM en la Liga BetPlay dejó una sensación amarga, pero también varias conclusiones tempranas. El equipo mostró competitividad en una cancha difícil, pero pagó caro una decisión arbitral y la falta de efectividad en momentos clave.

La queja por el penalti quedó expuesta, pero la postura de Fydriszewski marcó un tono distinto: asumir responsabilidades propias, reconocer errores y entender que el margen de mejora pasa también por la contundencia.

En un torneo largo, el Poderoso inicia su camino con frustración, sí, pero también con líderes que dan la cara y con un mensaje claro desde adentro: el análisis va más allá del árbitro y empieza por el propio rendimiento.