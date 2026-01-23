El DIM no da por cerrado su mercado de fichajes y mantiene abiertas conversaciones por refuerzos que puedan potenciar zonas específicas del plantel. Aunque el club ya oficializó varias incorporaciones para la temporada 2026, la dirigencia y el cuerpo técnico siguen atentos a oportunidades que encajen en el proyecto deportivo. Una de esas opciones es el lateral derecho, posición en la que apareció un nombre con recorrido y regularidad en la Liga BetPlay.

Ese nombre es Mateo Puerta. El futbolista, con experiencia local e internacional, está en conversaciones con el DIM, aunque todavía no existe una propuesta formal. La situación está en fase de análisis y su desenlace depende de varios factores que van más allá del simple interés deportivo.

Qué hay entre el DIM y Mateo Puerta: el estado de las conversaciones

La información que se conoce hasta ahora indica que el Independiente Medellín ya sostuvo diálogos iniciales con Mateo Puerta. Según reveló el periodista Julián Capera, las partes han hablado de números y condiciones, pero aún no hay una propuesta formal sobre la mesa.

Este punto es clave para entender el momento de la negociación. No se trata de un fichaje cerrado ni de una operación avanzada, sino de un escenario exploratorio en el que el club evalúa si da el siguiente paso.

Por qué el DIM evalúa a Mateo Puerta como opción

El interés del DIM por Puerta responde a criterios claros. El lateral derecho es un jugador consistente, con experiencia acumulada en el fútbol colombiano y conocimiento del ritmo competitivo de la liga. A sus 28 años, se encuentra en una etapa de madurez futbolística que le permitiría competir de inmediato.

Además, su perfil se ajusta a lo que suelen buscar los equipos que aspiran a estabilidad defensiva: orden táctico, lectura de juego y despliegue físico sostenido durante los partidos.

La trayectoria de Mateo Puerta en el Fútbol Profesional Colombiano

Mateo Puerta inició su carrera en Internacional de Palmira, donde dio sus primeros pasos como profesional. Posteriormente llegó a Deportivo Cali, experiencia que le permitió competir en un club grande del país y enfrentar contextos de mayor exigencia.

Más adelante tuvo un paso internacional en Aucas, sumando roce en el fútbol ecuatoriano. Desde 2020, forma parte de Águilas Doradas, equipo en el que encontró continuidad y regularidad durante varias temporadas.

Sus números recientes y el rendimiento en 2025 de Mateo Puerta

En la temporada 2025, Puerta disputó 13 partidos oficiales y anotó un gol. Si bien no se trata de cifras llamativas en ataque, su aporte suele medirse más por la solidez defensiva, la disciplina táctica y la capacidad para cumplir funciones específicas dentro del sistema de juego.

Ese tipo de rendimiento es valorado por clubes que buscan equilibrio y confiabilidad, especialmente en posiciones defensivas donde los errores suelen costar caro.

La competencia en el mercado: Cúcuta Deportivo también lo pretende

El DIM no es el único club que sigue de cerca la situación de Mateo Puerta. Cúcuta Deportivo también aparece como interesado, lo que introduce un factor adicional en la negociación.

La presencia de otro pretendiente puede acelerar los tiempos o modificar las condiciones, dependiendo de las prioridades del jugador y de las propuestas que reciba. Para el DIM, este escenario obliga a evaluar si conviene avanzar rápidamente o mantener la cautela.

Los fichajes que ya confirmó Independiente Medellín para 2026

El DIM ya movió fichas importantes para la próxima temporada. Hasta ahora confirmó las llegadas de:

Yony González

Juan Manuel Viveros

Marlon Balanta

Jhon Edwin Montaño

Salvador Ichazo

Didier Moreno

Enzo Larrosa

Con este panorama, la posible incorporación de Puerta se entiende como un ajuste fino, no como una urgencia estructural.

Una opción abierta, no una negociación cerrada

Hoy, Mateo Puerta es una opción real de mercado, pero no una operación definida. Hay conversaciones, interés mutuo y competencia externa, pero también cautela por parte del DIM. La decisión final dependerá de cómo evolucionen las charlas y de si el club considera que es el momento adecuado para dar el paso.

El mercado sigue abierto y el Medellín evalúa cada movimiento con lupa. En ese escenario, el nombre de Puerta permanece en carpeta, a la espera de que las condiciones se alineen para convertir el interés en una negociación concreta.