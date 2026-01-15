La historia de Daniel Cataño con el DIM no fue extensa, pero sí significativa. Entre 2017 y 2018, el mediocampista vivió su primera experiencia con la camiseta del Poderoso en un contexto competitivo, exigente y lleno de nombres que hoy pesan en la memoria del hincha. Fue un ciclo corto, marcado por aprendizajes, una eliminación dolorosa y una despedida con gratitud.

Hoy, casi 8 años después, ese capítulo vuelve a abrirse. Cataño está cerca de concretar su regreso al Independiente Medellín, con un escenario distinto, mayor recorrido profesional y la intención clara de escribir una segunda etapa. Entender cómo fue su primer paso por el club ayuda a explicar por qué este posible retorno genera expectativa y qué está haciendo el jugador para volver a vestir de rojo.

Cómo llegó Daniel Cataño al DIM en 2017

Daniel Cataño arribó al DIM en 2017 procedente del Deportivo Pasto. Era un mediocampista creativo, en proceso de consolidación, que llegaba a un club grande del fútbol colombiano en busca de crecimiento deportivo y exposición.

Su llegada se dio en un contexto de renovación del plantel, con la expectativa de sumar talento en la mitad del campo y aportar desde la generación de juego. Para Cataño, el DIM representaba un salto importante en su carrera, tanto por la exigencia como por el entorno competitivo.

El año de Daniel Cataño en el Poderoso: partidos, goles y aprendizaje

El paso de Daniel Cataño por el DIM se extendió por un año, repartido entre 2017 y 2018. En total disputó 31 partidos oficiales y anotó 2 goles, cifras que reflejan participación constante, aunque sin llegar a consolidarse como titular indiscutido.

Fue una etapa de aprendizaje acelerado. Cataño alternó minutos, convivió con la presión de un club grande y entendió las dinámicas de un equipo que exigía resultados inmediatos. Su aporte estuvo más ligado a la asociación, la movilidad y la pausa en el mediocampo que a los números finales.

Dos semestres distintos: del no ingreso a los 8 a una semifinal

El ciclo de Daniel Cataño en el DIM tuvo dos caras muy marcadas. En su primer semestre, el equipo no logró ingresar al grupo de los ocho mejores, un golpe deportivo que condicionó el ambiente y los balances de la temporada.

En el segundo semestre, la historia fue diferente. El DIM alcanzó las semifinales, mostrando una versión más competitiva y sólida. Cataño fue parte de ese proceso que ilusionó al hincha y que devolvió al equipo a instancias decisivas del campeonato.

La eliminación ante Deportes Tolima y el cierre del ciclo

El final del primer paso de Cataño por el DIM llegó en una serie intensa ante Deportes Tolima. Tras una llave muy disputada, el Medellín quedó eliminado en una tanda de penaltis en el estadio Atanasio Girardot, un desenlace que resultó doloroso para el plantel y la hinchada.

Ese partido marcó el cierre del ciclo para varios jugadores y, en el caso de Cataño, significó su despedida del club. No fue un adiós ruidoso, sino el final de una etapa que dejó sensaciones encontradas y aprendizajes importantes.

El DIM de aquella época: un vestuario con nombres pesados

El Daniel Cataño de 2017-2018 convivió en el DIM con un plantel cargado de referentes. En ese equipo estaban futbolistas como Leonardo Castro, Andrés Ricaurte, Didier Moreno, Javier Calle, Yulián Anchico, David González y Germán Cano, entre otros.

Para un jugador en crecimiento, compartir vestuario con ese tipo de nombres representó una escuela exigente y formativa, que hoy se refleja en su madurez futbolística.

La despedida de Cataño en 2018: un mensaje que dejó la puerta abierta para el regreso

En junio de 2018, Daniel Cataño se despidió del DIM con un mensaje público que, con el tiempo, cobró otro significado. En sus palabras dejó claro el agradecimiento y también el deseo implícito de volver algún día:

“Quiero agradecer al DIM, compañeros, hinchada y personas que de una u otra manera contribuyeron al crecimiento personal y deportivo. Hoy se cierra un ciclo en el cual deseo en algún momento poderlo vivir nuevamente”. Ese mensaje, leído hoy, parece una antesala del presente.

El presente de Daniel Cataño y su intención de volver al DIM

Actualmente, Daniel Cataño hace parte del Club Bolívar, donde tiene contrato vigente. Sin embargo, el jugador busca su salida para concretar el regreso al Medellín.

Según la versión del periodista Pipe Sierra, Cataño “está a mínimos detalles de ser nuevo jugador del DIM, con quienes tiene un preacuerdo y pagaría un dinero como compensación para su llegada al Poderoso”.

Qué hará Cataño para tener su segundo ciclo en el DIM

El segundo paso de Daniel Cataño por el DIM no sería una simple transferencia. Implica gestiones contractuales, una compensación económica al Club Bolívar y el acuerdo final entre las partes. De su lado, el jugador empuja la negociación con la intención clara de volver a un club que marcó una etapa clave de su carrera.

Hoy, con más experiencia, recorrido internacional y liderazgo, Cataño busca saldar cuentas pendientes y escribir una segunda historia en Medellín, esta vez con mayor peso y protagonismo.