Hárold Santiago Mosquera se irá de Independiente Santa Fe al finalizar el año. Tras semanas de rumores, versiones cruzadas y silencios, el presidente del club confirmó que la salida se da por una propuesta económica inalcanzable para la institución. La noticia sacude al hincha cardenal, pues es uno de los futbolistas más determinantes del actual proceso.

El futbolista tiene un registro de 68 partidos jugados, 15 goles marcados y 12 asistencias, consolidándose como un nombre clave en el esquema ofensivo del equipo. Sin embargo, la realidad financiera del club fue un obstáculo insalvable. El propio jugador, a través de un comunicado, pidió respeto y claridad sobre su situación contractual y ratificó su compromiso mientras el equipo siga en competencia.

El comunicado oficial de Hárold Santiago Mosquera

En medio del mar de rumores sobre su futuro, Hárold Santiago Mosquera decidió romper el silencio con un mensaje directo, público y medido. En el texto compartido por sus canales oficiales, aclaró su posición actual con Independiente Santa Fe:

“En los últimos días he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia”.

Mosquera también tuvo palabras de gratitud hacia los aficionados cardenales: “Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día y a quienes quiero agradecer por su respaldo incondicional en cada momento, dentro y fuera del campo”.

Y cerró dejando en claro que cualquier paso hacia el futuro será asumido con responsabilidad: “Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada. Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvié mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo”.

La explicación del presidente Eduardo Méndez sobre Hárold Santiago Mosquera

Para disipar especulaciones, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló en entrevista con Carlos Antonio Vélez y ofreció una versión muy directa sobre las razones por las que el club no retuvo a Mosquera. Según sus declaraciones, hubo una propuesta económica elevada proveniente de otro equipo, frente a la cual Santa Fe no podía competir:

“Aquí nadie respeta, saben cuándo termina un contrato y desde mucho antes empiezan a tocar a los jugadores. Yo no acostumbro a eso. En este caso, sé que los empresarios se movieron, ofrecieron y cuando se ofrecen esas platas yo prefiero tener un equipo equilibrado, pago puntual y estamos construyendo bases para que la institución no sea para un año, sino para muchos más”.

Méndez fue enfático al señalar que la oferta era totalmente desproporcionada para el presupuesto actual del club: “Lo que pidieron era imposible pagarlo, la plata que le ofrecieron es bastante para Santa Fe. La relación con él es excelente. Al ver usted números, hace realidades. La verdad es una oferta inalcanzable”.

Y finalizó confirmando lo que era un secreto a voces: el jugador ya tiene un compromiso con otro club: “Ha adquirido un compromiso con un club que le ofreció una cifra muy, muy importante, que para Santa Fe era difícil de alcanzar”.

El valor de Hárold Santiago Mosquera en Santa Fe

Durante su tiempo en Santa Fe, Hárold Santiago Mosquera se convirtió en uno de los referentes del equipo. Con 15 goles y 12 asistencias en 68 partidos, su influencia no solo se reflejaba en las estadísticas, sino también en el juego ofensivo del conjunto capitalino. ¡FUE PIEZA CLAVE EN EL TÍTULO DE LIGA BETPLAY! Su capacidad de desequilibrio, velocidad y visión lo hacían un recurso clave para el cuerpo técnico y una pieza querida por la afición.

Además, su compromiso dentro del campo y su actitud profesional fuera de él le valieron reconocimiento tanto de los hinchas como de la dirigencia. No es casualidad que su salida haya sido tratada con tanta transparencia y respeto desde ambas partes.

Un adiós marcado por la realidad económica

La salida de Mosquera no se dará por falta de voluntad ni por desacuerdos personales. Es, simplemente, una consecuencia directa de las condiciones del mercado y de la apuesta de Santa Fe por la sostenibilidad financiera. En tiempos donde muchos clubes latinoamericanos lidian con deudas y desequilibrios presupuestales, la postura del club bogotano busca evitar compromisos económicos que comprometan su estabilidad a mediano plazo.

Aunque la partida de Mosquera deja un vacío importante en lo deportivo, también abre la puerta a nuevas oportunidades dentro del plantel y a una política de fichajes más equilibrada, como lo expresó el propio presidente Méndez.

Hárold Santiago Mosquera, un futuro por anunciar

Si bien Mosquera no ha revelado cuál será su nuevo destino, el hecho de que haya recibido una “oferta inalcanzable” para Santa Fe sugiere que se trata de una propuesta internacional o de un club con fuerte respaldo económico. En su comunicado, el jugador confirmó que la decisión será comunicada de forma oficial en su debido momento, una vez finalice la competencia vigente con Santa Fe.

Por ahora, la hinchada cardenal deberá disfrutar sus últimos partidos con la camiseta albirroja, mientras se prepara para despedir a uno de sus jugadores más determinantes de los últimos años.